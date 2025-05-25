25 мая 2025

Вдова пермяка отсудила миллионы у страховой компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отверг аргументы страховой компании о сокрытии болезней
Суд отверг аргументы страховой компании о сокрытии болезней Фото:

Жительница Перми отсудила у страховой компании более 2,7 млн рублей после отказа в выплате по смерти супруга — суд признал действия компании незаконными. Об этом сообщает суд Индустриального района Перми. 

«В 2022 году пермяк заключил с ПАО „Сбербанк“ кредитный договор на покупку строящегося жилья, а в 2024 году оформил страховку от несчастных случаев и болезней в АО „Страховая компания „ПАРИ“. В апреле 2024 года мужчина скончался от острого миелобластного лейкоза. Его супруга как наследница обратилась за страховой выплатой, но получила отказ — компания заявила, что клиент скрыл хронические заболевания (панкреатит и гепатит С ) при оформлении полиса. Расценив указанное уведомление как отказ в осуществлении страховой выплаты, вдова обратилась в суд“, — уточняется на странице суда в соцсети „ВКонтакте“.

Страховая подала встречный иск о признании договора недействительным, утверждая, что клиент указал ложные сведения о здоровье. Однако суд установил, что анкету о состоянии здоровья страхователь лично не заполнял — сотрудник компании при дистанционном оформлении уточнил только рост, вес и профессию. Назначенная судом комплексная медэкспертиза не выявила связи между имевшимися хроническими заболеваниями и лейкозом, ставшим причиной смерти.

Суд отказал страховой в встречном иске и удовлетворил требования вдовы: взыскал страховое возмещение 1 806 193 рубля, компенсацию морального вреда 20 000 рублей, штраф по закону о защите прав потребителей 913 096 рублей и судебные издержки 8 062 рубля. Решение не вступило в законную силу.

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Жительница Перми отсудила у страховой компании более 2,7 млн рублей после отказа в выплате по смерти супруга — суд признал действия компании незаконными. Об этом сообщает суд Индустриального района Перми.  «В 2022 году пермяк заключил с ПАО „Сбербанк“ кредитный договор на покупку строящегося жилья, а в 2024 году оформил страховку от несчастных случаев и болезней в АО „Страховая компания „ПАРИ“. В апреле 2024 года мужчина скончался от острого миелобластного лейкоза. Его супруга как наследница обратилась за страховой выплатой, но получила отказ — компания заявила, что клиент скрыл хронические заболевания (панкреатит и гепатит С ) при оформлении полиса. Расценив указанное уведомление как отказ в осуществлении страховой выплаты, вдова обратилась в суд“, — уточняется на странице суда в соцсети „ВКонтакте“. Страховая подала встречный иск о признании договора недействительным, утверждая, что клиент указал ложные сведения о здоровье. Однако суд установил, что анкету о состоянии здоровья страхователь лично не заполнял — сотрудник компании при дистанционном оформлении уточнил только рост, вес и профессию. Назначенная судом комплексная медэкспертиза не выявила связи между имевшимися хроническими заболеваниями и лейкозом, ставшим причиной смерти. Суд отказал страховой в встречном иске и удовлетворил требования вдовы: взыскал страховое возмещение 1 806 193 рубля, компенсацию морального вреда 20 000 рублей, штраф по закону о защите прав потребителей 913 096 рублей и судебные издержки 8 062 рубля. Решение не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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