Компания из Орска собирается обанкротить ремонтную фирму в Верещагино

ООО «Русшпала» из Оренбургской области планирует подать заявление о банкротстве в адрес АО «Верещагинский ПРМЗ „Ремпутьмаш“» (Пермский край). Эта информация содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».
Решение инициировать банкротство объяснили тем, что прикамский партнер не выполнил обязательства по оплате поставленных деревянных шпал. «В 2024 году стороны заключили договор на поставку продукции, подрядчик свои обязательства выполнил, однако оплата со стороны АО произведена не была», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В марте текущего года арбитраж удовлетворил иск «Русшпалы» к предприятию из Верещагино о взыскании долга в сумме свыше 2,748 млн рублей. После этого компания из Орска решила обратиться с заявлением о признании должника несостоятельным. Деньги не поступили до сих пор.
По имеющимся в распоряжении редакции телефонам корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от участников процесса по теме публикации. В открытых источника указано, что верещагинский завод основали в 1961 году на базе местного паровозного депо. С 2003-го компания являлась филиалом ОАО «РЖД». С 2018-го — входит в холдинг «Синара — Транспортные машины». Сейчас производство специализируется на ремонте локомотивов.
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