24 мая 2025

Умер пермский школьник Леша Шохрин, пять лет боровшийся с онкозаболеванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Юного пермяка не стало 24 мая
Юного пермяка не стало 24 мая Фото:

В Перми умер школьник Алексей Шохрин, который на протяжении пяти лет боролся с онкологией. Об этом сообщила его мама — Елена.

«Сегодня (24 мая — прим. URA.RU) перестало биться сердце нашего супер-героя. Он боролся до последнего», — написала мама мальчика в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году у ребенка нашли саркому. За этим последовала целая серия курсов химиотерапии и череда сложных операции. Осенью 2024-го юный пермяк проходил лечение в столичном центре имени Рогачева. В одном из последних сообщений указано, что или, что Леша остался безтромбомассы, ему срочно требовалась кровь.

На протяжении последних пяти лет семье оказывали помощь неравнодушные горожане. Мальчика также поддерживали поисково-спасательный отряд «Доброволец», детская футбольная школа, а также — местные фонд «Подари жизнь» и «Дедморозим».

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В Перми умер школьник Алексей Шохрин, который на протяжении пяти лет боролся с онкологией. Об этом сообщила его мама — Елена. «Сегодня (24 мая — прим. URA.RU) перестало биться сердце нашего супер-героя. Он боролся до последнего», — написала мама мальчика в соцсети «ВКонтакте». В 2020 году у ребенка нашли саркому. За этим последовала целая серия курсов химиотерапии и череда сложных операции. Осенью 2024-го юный пермяк проходил лечение в столичном центре имени Рогачева. В одном из последних сообщений указано, что или, что Леша остался безтромбомассы, ему срочно требовалась кровь. На протяжении последних пяти лет семье оказывали помощь неравнодушные горожане. Мальчика также поддерживали поисково-спасательный отряд «Доброволец», детская футбольная школа, а также — местные фонд «Подари жизнь» и «Дедморозим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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