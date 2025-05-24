Умер пермский школьник Леша Шохрин, пять лет боровшийся с онкозаболеванием

В Перми умер школьник Алексей Шохрин, который на протяжении пяти лет боролся с онкологией. Об этом сообщила его мама — Елена.
«Сегодня (24 мая — прим. URA.RU) перестало биться сердце нашего супер-героя. Он боролся до последнего», — написала мама мальчика в соцсети «ВКонтакте».
В 2020 году у ребенка нашли саркому. За этим последовала целая серия курсов химиотерапии и череда сложных операции. Осенью 2024-го юный пермяк проходил лечение в столичном центре имени Рогачева. В одном из последних сообщений указано, что или, что Леша остался безтромбомассы, ему срочно требовалась кровь.
На протяжении последних пяти лет семье оказывали помощь неравнодушные горожане. Мальчика также поддерживали поисково-спасательный отряд «Доброволец», детская футбольная школа, а также — местные фонд «Подари жизнь» и «Дедморозим».
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