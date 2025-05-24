Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает начальник автоколонны

Начальники автоколонн в Перми могут зарабатывать до 160 тысяч рублей в месяц, показало исследование сервиса SuperJob. Максимальный доход получают специалисты с высшим техническим образованием и опытом управления крупным автопарком.
«Зарплатный диапазон на позиции руководителя автоколонны в пермской транспортной компании варьируется от 55 до 160 тысяч рублей в зависимости от квалификации и опыта соискателя», — сообщается в исследовании.
Кандидаты со средним профессиональным образованием и водительскими правами категории С могут рассчитывать на зарплату от 55 до 60 тысяч рублей. Для этого уровня обязателен трехлетний опыт работы механиком, водителем или инженером по эксплуатации транспорта.
Специалисты со знанием программы «1С:Управление автотранспортом» и годовым опытом руководства автопарком получают предложения от 60 до 65 тысяч рублей. Кандидаты с высшим техническим образованием и аттестатом по безопасности дорожного движения могут зарабатывать от 65 до 100 тысяч рублей.
Максимальный доход в 100-160 тысяч рублей доступен руководителям с пятилетним опытом работы. Также требуются навыки управления автопарком численностью от 50 единиц техники.
Среднестатистический соискатель на эту должность — мужчина 52 лет (100% резюме), в 82% случаев с высшим образованием. Большинство кандидатов (52%) на момент поиска работы не были трудоустроены, а 35% готовы к переезду. Средний срок работы на последнем месте составил 6,4 года.
Ранее в Перми также отмечался рост зарплат в транспортной и сервисной сферах: водителям на личном автомобиле предлагали от 110 тысяч рублей в месяц, а курьерам по доставке продуктов — до 125,9 тысячи рублей. Кроме того, востребованными остаются вакансии сопровождающих туристических групп и водителей автопогрузчиков с оплатой до 100 тысяч рублей, что подтверждает тенденцию к увеличению доходов в транспортной отрасли региона.
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