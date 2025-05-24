На состязание заявились представители дружественных страны (архивное фото)
На пермский полумарафон «Забег РФ» заявились 6 тысяч человек из 23 регионов страны, а также — Казахстана и Беларуси. Открыл соревнования забег на пять километров, передает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края.
«В этом году участие в полумарафоне принимают 6 тысяч человек. Открыл соревнования забег на пять километров км. В нем пробежали 1800 человек», — указано в telegram-канале ведомства.
Из-за состязания движение по центральным улицам в центре Перми было ограничено. Ожидается, что запрет снимут в 15:00.
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