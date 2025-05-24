24 мая 2025

По перекрытым пермским улицам пронеслась многотысячная толпа. Видео

На полумарафон «Забег РФ» в Перми заявились 6000 спортсменов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На состязание заявились представители дружественных страны (архивное фото)
На состязание заявились представители дружественных страны (архивное фото) Фото:

На пермский полумарафон «Забег РФ» заявились 6 тысяч человек из 23 регионов страны, а также — Казахстана и Беларуси. Открыл соревнования забег на пять километров, передает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края.

«В этом году участие в полумарафоне принимают 6 тысяч человек. Открыл соревнования забег на пять километров км. В нем пробежали 1800 человек», — указано в telegram-канале ведомства.

Из-за состязания движение по центральным улицам в центре Перми было ограничено. Ожидается, что запрет снимут в 15:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пермский полумарафон «Забег РФ» заявились 6 тысяч человек из 23 регионов страны, а также — Казахстана и Беларуси. Открыл соревнования забег на пять километров, передает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края. «В этом году участие в полумарафоне принимают 6 тысяч человек. Открыл соревнования забег на пять километров км. В нем пробежали 1800 человек», — указано в telegram-канале ведомства. Из-за состязания движение по центральным улицам в центре Перми было ограничено. Ожидается, что запрет снимут в 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...