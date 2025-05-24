24 мая 2025

В зоне СВО погиб боец из Прикамья Евгений Истомин

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Церемонию прощания с военнослужащим проведут 27 мая
Церемонию прощания с военнослужащим проведут 27 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Евгений Истомин. Об этом сообщила мэрия Юрлинского округа.

«В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб наш земляк Евгений Истомин 1990 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим проведут 27 мая в деревне Васькова. Церемония начнется в 14:00.

О гибели бойца сообщили власти
О гибели бойца сообщили власти
Фото:

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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Евгений Истомин. Об этом сообщила мэрия Юрлинского округа. «В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб наш земляк Евгений Истомин 1990 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим проведут 27 мая в деревне Васькова. Церемония начнется в 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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