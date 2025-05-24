В зоне СВО погиб боец из Прикамья Евгений Истомин

Церемонию прощания с военнослужащим проведут 27 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Евгений Истомин. Об этом сообщила мэрия Юрлинского округа.
«В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб наш земляк Евгений Истомин 1990 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим проведут 27 мая в деревне Васькова. Церемония начнется в 14:00.
О гибели бойца сообщили власти
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