Главный врач пермской Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин стал лауреатом Строгановской премии 2025 года в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении в системе здравоохранения Пермского края». Церемония состоялась в воскресенье, 25 мая, в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
«Главврачу четвертой городской клинической больницы Перми Андрею Ронзину вручена Строгановская премия. Она присуждается выдающимся пермякам. Андрей Владимирович получил ее за значительный вклад в модернизацию медицинской помощи, внедрение высокотехнологичных методов лечения и развитие трехуровневой системы организации здравоохранения», — рассказали в Пермском землячестве.
Ронзин возглавляет ГКБ №4 с 2009 года. Под его руководством учреждение стало флагманом внедрения инновационных медицинских технологий в Пермском крае. За последние годы в больнице создан Региональный сосудистый центр, внедрены современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что позволило снизить летальность от инфаркта миокарда на 30%. Развиваются нейрохирургия, онкология, травматология и ортопедия с применением эндоскопических и малоинвазивных методик.
Кандидатура Ронзина выдвинута коллективом ГКБ №4. Врач высшей категории, он имеет многолетний опыт работы в системе здравоохранения Пермского края, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами. Ронзин также известен как популяризатор медицины — автор более 500 выпусков программы «Тайны здоровья» на телеканале ВЕТТА.
Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности — от науки и культуры до бизнеса и благотворительности. В этом году организаторам поступило более сотни заявок. Победители получат 750 тысяч рублей, бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный нагрудный знак.
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