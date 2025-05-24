24 мая 2025

На промышленных объектах в Пермском крае погибли 23 сотрудника

© Служба новостей «URA.RU»
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Травмы были получены в результате падения с высоты, воздействия движущихся или иных деталей, а также — транспортных происшествий
Травмы были получены в результате падения с высоты, воздействия движущихся или иных деталей, а также — транспортных происшествий Фото:

На предприятиях Прикамья в прошлом году произошло 23 несчастных случая со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба краевой инспекции труда.

«На предприятиях Пермского края в 2024 году зарегистрировано 68 тяжелых несчастных случаев, 11 групповых и 23 несчастных случая со смертельным исходом. Наибольшее число инцидентов произошло в сферах обрабатывающей промышленности, строительства и транспорта», — указано в telegram-канале ведомства.

Основными причинами несчастных случаев назвали — нарушение специалистами распорядка и трудовой дисциплины, плохую организацию на рабочем месте и несовершенство технологического процесса. Надзорным органом за год проведено свыше 220 расследований ЧП. Было рассмотрено более 3 тысяч гражданских обращений.

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На предприятиях Прикамья в прошлом году произошло 23 несчастных случая со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба краевой инспекции труда. «На предприятиях Пермского края в 2024 году зарегистрировано 68 тяжелых несчастных случаев, 11 групповых и 23 несчастных случая со смертельным исходом. Наибольшее число инцидентов произошло в сферах обрабатывающей промышленности, строительства и транспорта», — указано в telegram-канале ведомства. Основными причинами несчастных случаев назвали — нарушение специалистами распорядка и трудовой дисциплины, плохую организацию на рабочем месте и несовершенство технологического процесса. Надзорным органом за год проведено свыше 220 расследований ЧП. Было рассмотрено более 3 тысяч гражданских обращений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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