На промышленных объектах в Пермском крае погибли 23 сотрудника

На предприятиях Прикамья в прошлом году произошло 23 несчастных случая со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба краевой инспекции труда.
«На предприятиях Пермского края в 2024 году зарегистрировано 68 тяжелых несчастных случаев, 11 групповых и 23 несчастных случая со смертельным исходом. Наибольшее число инцидентов произошло в сферах обрабатывающей промышленности, строительства и транспорта», — указано в telegram-канале ведомства.
Основными причинами несчастных случаев назвали — нарушение специалистами распорядка и трудовой дисциплины, плохую организацию на рабочем месте и несовершенство технологического процесса. Надзорным органом за год проведено свыше 220 расследований ЧП. Было рассмотрено более 3 тысяч гражданских обращений.
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