Самые сложные уголовные дела и вызовы руководителей пермского главка МВД

В Пермском крае руководство главного управления МВД меняется примерно каждые три-четыре года. Сейчас главк возглавляет генерал-майор Владислав Толкунов. С 2020 по 2025 годы управлением руководил генерал-майор Александр Щеглов. До него с 2018 по 2020 годы главным полицейским региона был Михаил Давыдов. Его предшественником был Виктор Кошелев, который после четырех лет работы начальником управления ушел на пенсию. URA.RU собрало воедино самые сложные уголовные дела, которые были при каждом из этих руководителей, а также вызовы, с которыми придется столкнуться новому руководителю Владиславу Толкунову.
Виктор Кошелев
Дело НПФ «Стратегия»
При Викторе Кошелеве было возбуждено и велось расследование в отношении главы негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Павла Пьянкова. Его уличили в том, что он вывел из фонда миллионы рублей и отправили в колонию. Расследованием этого дела занимались следователи главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю. Оно длилось более двух лет. В 2018 году суд вынес приговор, и Пьянков отправился в колонию № 11 в Ныроб.
Хищения в спорте
Экс-министра физкультуры и спорта Пермского края уличили в махинациях при проведении капремонта стадиона «Динамо». Лях подписал документы о реконструкции стадиона, но как выяснилось позже работы были проведены на меньшую сумму. Ущерб составил 24 млн рублей. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к условному сроку. Лях также обвинялся в халатности при организации спортивных сборов для пермяков, но по этой статье его оправдали.
Михаил Давыдов
Дело пермского зоопарка
В августе 2019 года в главном следственном управлении пермского главка МВД было возбуждено дело о хищении средств при строительстве нового пермского зоопарка. Тогда в краевом управлении капитального строительства и пермском офисе компании «РЖД Строй» прошли обыски. Фигурантами по делу стали директор управления Дмитрий Левинский и руководитель строительства зоопарка Илья Козырев. Расследование длилось почти два года. Материалы дела составили 130 томов, а обвинительное заключение было изложено на 250 листах. Левинский получил девять лет колонии, а Козырева к четырем годам лишения свободы.
Похищение бизнесмена
Сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю в 2019 году удалось в кратчайшие сроки найти похитителей предпринимателя. Мужчине накинули мешок на голову и увезли в Кунгурский район. После этого похитители отправили коллегам бизнесмена сообщение с требованием выкупа. Те, в свою очередь обратились к правоохранителям, и полиция возбудила уголовное дело по статье «Похищение человека». Автомобиль, на котором увезли предпринимателя удалось вычислить в кратчайшие сроки и задержать одного из похитителей. Он и рассказал, где находится пермяк. Всех троих суд отправил в колонии строгого режима на долгое время.
Александр Щеглов
Дело о кислороде
При Щеглове в пермском главке МВД велось расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей Сергея Фукалова и Олега Шашмурина. Они признаны виновными в том, что во времена пандемии Covid-19 поставляли в больницы вместо медицинского технический кислород. Технический кислород в отличие от медицинского может содержать в себе различные примеси и влиять на состояние пациентов. Изначально обоих приговорили к условным срокам, но апелляция отменила решение и новое рассмотрение отправило бизнесменов в места лишения свободы. Шашмурин на оглашение приговора не явился, он был объявлен в федеральный розыск, его местонахождение до сих пор неизвестно.
Черные лесорубы
При Щеглове полицейские активно боролись с незаконными вырубками леса в регионе. Так, в отношении бизнесмена из Барды Мазита Муксинова. В полиции установили37 преступных эпизодов. Общий ущерб превышает 65 млн рублей. Также уголовное дело о незаконной рубке леса было возбуждено в отношении двух бизнесменов из Кишертского района. Обвиняемыми по делу проходят Сергей Боровых и Андрей Вартересян. По данным следствия, ущерб от преступной деятельности составляет более млн рублей. Расследование этого дела еще не завершено.
Владислав Толкунов
Генерал-майор Владислав Толкунов назначен руководителем пермского главка МВД в конце апреля. Во время представления его коллективу министр внутренних дел Владимир Колокольцев обозначил проблему кадрового состава, а также проработку дополнительных мер финансирования для полицейских из бюджета региона. Отдельной задачей для Толкунова станет борьба с киберпреступностью. Количество преступлений, совершаемых с помощью интернета, растет и новому руководителю придется следить за тем, чтобы раскрываемость была на достаточно высоком уровне. Также генерал-майору предстоит работать в направлении профилактики преступлений, которые совершаются подростками или же в отношении детей.
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