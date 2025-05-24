Александровск простился с погибшим участником СВО, оставшимся в детстве сиротой

Александровск (Пермский край) попрощался с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Дмитрием Курусом. Боец в детстве лишился родителей, объяснила окружная мэрия.
«Сегодня (24 мая — прим. URA.RU) Александровский округ простился с Дмитрием Курусом. Он рано остался без родителей, единственные самые близкие люди — младший брат и дедушка. В тяжелое для страны время наш земляк не остался в стороне и по своим внутренним убеждениям решил пойти на военную службу по контракту, где честно выполнял свой долг, вплоть до рокового дня», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Боец родился в мае 1991 года. Все его детство связано с Губахой. Окончил местную школу, а затем поступил в Кизеловский политехнический техникум, где освоил специальность программиста. Он погиб в зоне конфликта 10 января текущего года.
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