24 мая 2025

Александровск простился с погибшим участником СВО, оставшимся в детстве сиротой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойца проводили в последний путь 24 мая
Бойца проводили в последний путь 24 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Александровск (Пермский край) попрощался с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Дмитрием Курусом. Боец в детстве лишился родителей, объяснила окружная мэрия.

«Сегодня (24 мая — прим. URA.RU) Александровский округ простился с Дмитрием Курусом. Он рано остался без родителей, единственные самые близкие люди — младший брат и дедушка. В тяжелое для страны время наш земляк не остался в стороне и по своим внутренним убеждениям решил пойти на военную службу по контракту, где честно выполнял свой долг, вплоть до рокового дня», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в мае 1991 года. Все его детство связано с Губахой. Окончил местную школу, а затем поступил в Кизеловский политехнический техникум, где освоил специальность программиста. Он погиб в зоне конфликта 10 января текущего года.

Бойца посмертно наградили орденом Мужества
Бойца посмертно наградили орденом Мужества
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александровск (Пермский край) попрощался с погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Дмитрием Курусом. Боец в детстве лишился родителей, объяснила окружная мэрия. «Сегодня (24 мая — прим. URA.RU) Александровский округ простился с Дмитрием Курусом. Он рано остался без родителей, единственные самые близкие люди — младший брат и дедушка. В тяжелое для страны время наш земляк не остался в стороне и по своим внутренним убеждениям решил пойти на военную службу по контракту, где честно выполнял свой долг, вплоть до рокового дня», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Боец родился в мае 1991 года. Все его детство связано с Губахой. Окончил местную школу, а затем поступил в Кизеловский политехнический техникум, где освоил специальность программиста. Он погиб в зоне конфликта 10 января текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...