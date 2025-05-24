Воевавший в батальоне «Ахмат» экс-мэр Чайковского освобожден из плена на Украине

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков освобожден из плена в ходе обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщил telegram-канал «КомиссарЪ».
«Неполный список тех пермяков, кого удалось вернуть. В их числе — Алексей Третьяков», — указано в мессенджере. Всего в перечне 20 фамилий.
Бывший мэр отправился на передовую, заключив контракт с Минобороны РФ в сентябре 2023 года. Он служил в составе батальона «Ахмат». Информацию об освобождении Третьякова подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
URA.RU уже писало, что в результате крупного обмена были отпущены несколько плененных жителей Прикамья. Конфликтующие стороны передали друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Освобожденные сейчас проходят реабилитацию в Подмосковье.
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