24 мая 2025

Воевавший в батальоне «Ахмат» экс-мэр Чайковского освобожден из плена на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обмен провели по формуле «1000 на 1000»
Обмен провели по формуле «1000 на 1000» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков освобожден из плена в ходе обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщил telegram-канал «КомиссарЪ».

«Неполный список тех пермяков, кого удалось вернуть. В их числе — Алексей Третьяков», — указано в мессенджере. Всего в перечне 20 фамилий.

Бывший мэр отправился на передовую, заключив контракт с Минобороны РФ в сентябре 2023 года. Он служил в составе батальона «Ахмат». Информацию об освобождении Третьякова подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. 

URA.RU уже писало, что в результате крупного обмена были отпущены несколько плененных жителей Прикамья. Конфликтующие стороны передали друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Освобожденные сейчас проходят реабилитацию в Подмосковье.

В перечне указаны не все имена и фамилии освобожденных пермяков
В перечне указаны не все имена и фамилии освобожденных пермяков
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков освобожден из плена в ходе обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщил telegram-канал «КомиссарЪ». «Неполный список тех пермяков, кого удалось вернуть. В их числе — Алексей Третьяков», — указано в мессенджере. Всего в перечне 20 фамилий. Бывший мэр отправился на передовую, заключив контракт с Минобороны РФ в сентябре 2023 года. Он служил в составе батальона «Ахмат». Информацию об освобождении Третьякова подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.  URA.RU уже писало, что в результате крупного обмена были отпущены несколько плененных жителей Прикамья. Конфликтующие стороны передали друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Освобожденные сейчас проходят реабилитацию в Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...