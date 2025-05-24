В Перми жильцы многоквартирного дома №56 по улице Хабаровской объединились в группу, чтобы противостоять агрессии председателя ТСЖ Инги Рассадиной. Об этом URA.RU рассказала многодетная мать, проживающая в доме по указанному адресу, Светлана Матвеева. Женщина пояснила, что столкнулась с недобропорядочностью руководства ТСЖ «Хабаровская, 56». В 2022 году, устроилась в товарищество собственников жилья уборщицей, но там ее обманули, не заплатив деньги.
«Я мыла полы. Меня, конечно, предупреждали знакомые, чтобы я не устраивалась туда [в ТСЖ], потому что Инга обманывает людей. Но, я тогда не поверила, посчитала, что учитель школы (Рассадина преподает географию в МАОУ „СОШ № 55“ — прим. URA.RU) так не будет поступать. Но в конечном итоге меня обманули с зарплатой. Полгода я писала заявления в полицию, в прокуратуру, в налоговую инспекцию, потому что работала честно. Но она [председатель ТСЖ] мне стала высказывать угрозы, подделала трудовой договор. Якобы я не семь месяцев работала в ТСЖ, а только один месяц в 2023 году», — пояснила Матвеева.
В дальнейшем, по словам собеседницы URA.RU, конфликт между ней и Рассадиной «только усугублялся». Обманутая женщина отстаивала свою правоту в суде, пытаясь доказать, что ее подпись в трудовом договоре поддельная. Суд длился полгода. За это время Матвеева, как она утверждает, «помогла дворнику». Мужчина, как и она, работал в ТСЖ «Хабаровская, 56», но тоже остался без денег. «Некоторые пермяки, работавшие в нашем ТСЖ, просто не стали связываться с ней [Рассадиной]. Они боятся и не желают с ней судиться, поскольку не хотят таких проблем, которые возникли в итоге у меня с Рассадиной. Сейчас все, кто так или иначе пострадал от действий нашего председателя, объединились в группу в соцсети. Вместе мы решаем, как нам быть, обсуждаем дальнейшие действия», — сказала Матвеева.
В телефонном разговоре с URA.RU Инга Рассадина пояснила, что никакого личностного конфликта с Матвеевой у них нет. Вместе с тем она отметила, что у нее, как у председателя ТСЖ, есть претензия к многодетной матери — та отказывается пускать ее в свою квартиру для проверки общедомового имущества. «У нас жители дома страдают из-за горячей воды. Мы обошли все квартиры, но Светлана нас отказываться впускать в свою квартиру из-за того, что у нее там какая-то перепланировка», — коротко пояснила Рассадина. От дальнейшего общения с URA.RU женщина отказалась, пояснив, что «это не телефонный разговор».
Как стало известно URA.RU, Матвеева стала не единственной, чье общение с Рассадиной вылилось в конфликт. В июле 2024 года председатель ТСЖ набросилась с кулаками на заводчицу кокер-спаниелей Татьяну Абрамову. Женщина заключила договор с ее семьей на вязку и в оговоренный срок пришла в квартиру Рассадиной, чтобы забрать щенка. Но там не нее набросились с кулаками, рассказала Абрамова агентству.
«Как только они меня увидели, сразу начали вести себя агрессивно. Сказали, что ничего я получу. Закончилось это тем, что мне нанесли побои, в которых и сын семьи участвовал. Ну, и все закончилось тем, что полиция передала это [заявление] в Дзержинский мировой суд, а тот вынес постановлении об административном правонарушении Рассадиной и ее сожителю», — сказала Абрамова. Сейчас пермячка продолжает судиться с недобросовестными собаководами.
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