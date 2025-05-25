В Краснокамске (Пермский край) водитель «КАМАЗа» скончался за рулем, спровоцировав ДТП на закрытой территории картонно-бумажного комбината «КАМА». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«25 мая в 12:15 на закрытой территории в Краснокамске по улице Шоссейная, 11 (ООО „Кама“) под управлением 48-летнего мужчины двигался „КАМАЗ“ в составе полуприцепа „Шмитц“. По предварительным данным, водителю во время движения стало плохо по независящим от него причинам, в результате он допустил наезд на стоящий автомобиль „Лада Нива“. Водитель грузовика скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале инспекции.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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