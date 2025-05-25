25 мая 2025
24 мая 2025

В Пермском крае водитель «КАМАЗа» умер за рулем и спровоцировал ДТП на бумкомбинате. Видео

ДТП с «КАМАЗом» произошло на закрытой территории бумкомбината в Краснокамске
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Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя КАМАЗа
Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя КАМАЗа Фото:

В Краснокамске (Пермский край) водитель «КАМАЗа» скончался за рулем, спровоцировав ДТП на закрытой территории картонно-бумажного комбината «КАМА». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

«25 мая в 12:15 на закрытой территории в Краснокамске по улице Шоссейная, 11 (ООО „Кама“) под управлением 48-летнего мужчины двигался „КАМАЗ“ в составе полуприцепа „Шмитц“. По предварительным данным, водителю во время движения стало плохо по независящим от него причинам, в результате он допустил наезд на стоящий автомобиль „Лада Нива“. Водитель грузовика скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале инспекции. 

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Краснокамске (Пермский край) водитель «КАМАЗа» скончался за рулем, спровоцировав ДТП на закрытой территории картонно-бумажного комбината «КАМА». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «25 мая в 12:15 на закрытой территории в Краснокамске по улице Шоссейная, 11 (ООО „Кама“) под управлением 48-летнего мужчины двигался „КАМАЗ“ в составе полуприцепа „Шмитц“. По предварительным данным, водителю во время движения стало плохо по независящим от него причинам, в результате он допустил наезд на стоящий автомобиль „Лада Нива“. Водитель грузовика скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале инспекции.  Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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