Глава Гайнского округа Шалгинских сообщила о гибели троих стрелков в зоне СВО

В ходе проведения спецоперации ВС РФ погибли трое бойцов из Прикамья. Все они были стрелками в разных военных формированиях, сообщила мэр Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
«От всех жителей, коллектива администрации <...> и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели наших земляков Сергея Старкова (поселок Чуртан), Романа Леонтьева (деревня Имасы) и Евгения Созонова (поселок Сергеевский). Память о героях мы навсегда сохраним в наших сердцах», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам мэра, рядовой Созонов служил стрелком отделения взвода мотострелковой роты. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне конфликта 4 марта 2024 года.
Гвардии рядовой Старков являлся стрелком-санитаром отделения захвата штурмовой роты. Боец не вернулся с задания 30 января 2025 года в районе Славянки (ДНР).
Гвардии рядовой Леонтьев служил стрелком в стрелковом отделении. Он погиб 17 марта текущего года при освобождении Курской области.
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