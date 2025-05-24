24 мая 2025

Глава Гайнского округа Шалгинских сообщила о гибели троих стрелков в зоне СВО

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Бойцов проводят в последний путь с положенными почестями на родной земле
Бойцов проводят в последний путь с положенными почестями на родной земле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ погибли трое бойцов из Прикамья. Все они были стрелками в разных военных формированиях, сообщила мэр Гайнского округа Елизавета Шалгинских.

«От всех жителей, коллектива администрации <...> и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели наших земляков Сергея Старкова (поселок Чуртан), Романа Леонтьева (деревня Имасы) и Евгения Созонова (поселок Сергеевский). Память о героях мы навсегда сохраним в наших сердцах», — написала  Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра, рядовой Созонов служил стрелком отделения взвода мотострелковой роты. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне конфликта 4 марта 2024 года.

Гвардии рядовой Старков являлся стрелком-санитаром отделения захвата штурмовой роты. Боец не вернулся с задания 30 января 2025 года в районе Славянки (ДНР).

Гвардии рядовой Леонтьев служил стрелком в стрелковом отделении. Он погиб 17 марта текущего года при освобождении Курской области.

В боях с ВСУ погибли трое военнослужащих из Прикамья
В боях с ВСУ погибли трое военнослужащих из Прикамья
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ погибли трое бойцов из Прикамья. Все они были стрелками в разных военных формированиях, сообщила мэр Гайнского округа Елизавета Шалгинских. «От всех жителей, коллектива администрации <...> и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели наших земляков Сергея Старкова (поселок Чуртан), Романа Леонтьева (деревня Имасы) и Евгения Созонова (поселок Сергеевский). Память о героях мы навсегда сохраним в наших сердцах», — написала  Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра, рядовой Созонов служил стрелком отделения взвода мотострелковой роты. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне конфликта 4 марта 2024 года. Гвардии рядовой Старков являлся стрелком-санитаром отделения захвата штурмовой роты. Боец не вернулся с задания 30 января 2025 года в районе Славянки (ДНР). Гвардии рядовой Леонтьев служил стрелком в стрелковом отделении. Он погиб 17 марта текущего года при освобождении Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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