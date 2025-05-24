24 мая 2025

Соснин позвал пермяков на прогулку в лес. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам главы Перми, в городе много мест для велопрогулок
По словам главы Перми, в городе много мест для велопрогулок Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил горожан и гостей прикамской столицы на велопрогулку по Черняевскому лесу. Он также пожелал всем спортивных выходных.

«Приглашаю пермяков провести выходные с пользой для здоровья! В Перми много замечательных мест для активного отдыха и велопрогулок. В их числе — Черняевский лес. Начать маршрут здесь можно с любой входной группы», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Городской глава добавил, что в лесу — проложены удобные велодорожки. Территория обработана от клещей.

Выбрать комфортный маршрут можно из любой удобной точки
Выбрать комфортный маршрут можно из любой удобной точки
Фото:

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Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил горожан и гостей прикамской столицы на велопрогулку по Черняевскому лесу. Он также пожелал всем спортивных выходных. «Приглашаю пермяков провести выходные с пользой для здоровья! В Перми много замечательных мест для активного отдыха и велопрогулок. В их числе — Черняевский лес. Начать маршрут здесь можно с любой входной группы», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Городской глава добавил, что в лесу — проложены удобные велодорожки. Территория обработана от клещей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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