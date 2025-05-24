По словам главы Перми, в городе много мест для велопрогулок
Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил горожан и гостей прикамской столицы на велопрогулку по Черняевскому лесу. Он также пожелал всем спортивных выходных.
«Приглашаю пермяков провести выходные с пользой для здоровья! В Перми много замечательных мест для активного отдыха и велопрогулок. В их числе — Черняевский лес. Начать маршрут здесь можно с любой входной группы», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Городской глава добавил, что в лесу — проложены удобные велодорожки. Территория обработана от клещей.
Выбрать комфортный маршрут можно из любой удобной точки
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