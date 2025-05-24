24 мая 2025

В Перми изменят концепцию ресторанов «Хуторок»

Пермский «Хуторок» станет рестораном русской национальной кухни
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская сеть ресторанов «Хуторок» меняет концепцию
Пермская сеть ресторанов «Хуторок» меняет концепцию Фото:

В Перми осенью 2025 года стартует масштабный ребрендинг ресторанов «Хуторок». Заведения получат новую концепцию, основанную на элементах русской культуры. Первые рестораны сети закроются на ремонт уже в конце текущего года, сообщил ресторатор Олег Поляков.

«Русская кухня и гостеприимство — это часть культурного кода. Традиционно такие рестораны воспринимаются как изба с блинами. Мы в это понятие вкладываем гораздо большее — архетип дома, семьи», — передает слова Полякова издание «Ъ-Прикамье». Отмечается, что Все заведения сети выполнят в разном стиле. Так, в ресторане на ул. Сибирской появится русская печь. Для оформления интерьеров планируется использовать экологичные материалы: дерево, солому, глину и лен.

Кроме того, представители компании сообщили, что не исключают возможности тиражирования «русской» концепции за пределами Прикамья. Уже достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с рестораторами из Екатеринбурга.

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В Перми осенью 2025 года стартует масштабный ребрендинг ресторанов «Хуторок». Заведения получат новую концепцию, основанную на элементах русской культуры. Первые рестораны сети закроются на ремонт уже в конце текущего года, сообщил ресторатор Олег Поляков. «Русская кухня и гостеприимство — это часть культурного кода. Традиционно такие рестораны воспринимаются как изба с блинами. Мы в это понятие вкладываем гораздо большее — архетип дома, семьи», — передает слова Полякова издание «Ъ-Прикамье». Отмечается, что Все заведения сети выполнят в разном стиле. Так, в ресторане на ул. Сибирской появится русская печь. Для оформления интерьеров планируется использовать экологичные материалы: дерево, солому, глину и лен. Кроме того, представители компании сообщили, что не исключают возможности тиражирования «русской» концепции за пределами Прикамья. Уже достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с рестораторами из Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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