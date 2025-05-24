24 мая 2025

Столб белого дыма над пороховым заводом встревожил пермяков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС объяснили, что произошло (архивное фото)
В МЧС объяснили, что произошло (архивное фото) Фото:

Жителей Перми напугал столб белого дыма, поднимающийся вверх в районе порохового завода. О происшествии днем 25 мая горожане рассказывали в местных соцсетях и пабликах.

«Идет дым. Со стороны порохового завода», — со ссылкой на своих подписчиков передавал telegram-канал «ЧП Пермь».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю объяснили URA.RU, что на месте спасательные подразделения ликвидировали возгорание машины. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Стол дыма был виден из далека
Стол дыма был виден из далека
Фото:

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Жителей Перми напугал столб белого дыма, поднимающийся вверх в районе порохового завода. О происшествии днем 25 мая горожане рассказывали в местных соцсетях и пабликах. «Идет дым. Со стороны порохового завода», — со ссылкой на своих подписчиков передавал telegram-канал «ЧП Пермь». В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю объяснили URA.RU, что на месте спасательные подразделения ликвидировали возгорание машины. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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