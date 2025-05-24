В МЧС объяснили, что произошло (архивное фото)
Жителей Перми напугал столб белого дыма, поднимающийся вверх в районе порохового завода. О происшествии днем 25 мая горожане рассказывали в местных соцсетях и пабликах.
«Идет дым. Со стороны порохового завода», — со ссылкой на своих подписчиков передавал telegram-канал «ЧП Пермь».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю объяснили URA.RU, что на месте спасательные подразделения ликвидировали возгорание машины. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
Стол дыма был виден из далека
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