24 мая 2025

Хлебокомбинат в Прикамье признали банкротом после 27 лет работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кредиторская задолженность компании превысила 41 млн рублей (архивное фото)
Кредиторская задолженность компании превысила 41 млн рублей (архивное фото) Фото:

Арбитражный суд Прикамья признал ООО «Губахахлеб» банкротом и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства. Эта информация содержится в документах объединенной картотеки ведомства.

«Суд признал несостоятельным ООО „Губахахлеб“. В отношении общества введена процедура конкурсного производства», — на судебные материалы ссылается Business Class.

К концу прошлого года на балансе предприятия числились запасы в размере 6,6 млн рублей. Дебиторская задолженность составила 9,9 млн рублей, кредиторская — 41,6 млн. Прочие оборотные активы оценили в 1,5 млн рублей.

Губахинский хлебокомбинат с 1998 года снабжал своей продукцией округ. Выпечку и кондитерские изделия продавали в магазинах краевого центра, Александровска, Соликамска, Березников, Кизела, Яйвы и Чусового.

URA.RU уже писало, что в декабре прошлого года владелец производства принял решение о добровольной ликвидации ООО. Следом было подано заявление о самобанкротстве.

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Арбитражный суд Прикамья признал ООО «Губахахлеб» банкротом и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства. Эта информация содержится в документах объединенной картотеки ведомства. «Суд признал несостоятельным ООО „Губахахлеб“. В отношении общества введена процедура конкурсного производства», — на судебные материалы ссылается Business Class. К концу прошлого года на балансе предприятия числились запасы в размере 6,6 млн рублей. Дебиторская задолженность составила 9,9 млн рублей, кредиторская — 41,6 млн. Прочие оборотные активы оценили в 1,5 млн рублей. Губахинский хлебокомбинат с 1998 года снабжал своей продукцией округ. Выпечку и кондитерские изделия продавали в магазинах краевого центра, Александровска, Соликамска, Березников, Кизела, Яйвы и Чусового. URA.RU уже писало, что в декабре прошлого года владелец производства принял решение о добровольной ликвидации ООО. Следом было подано заявление о самобанкротстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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