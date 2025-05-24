Хлебокомбинат в Прикамье признали банкротом после 27 лет работы

Арбитражный суд Прикамья признал ООО «Губахахлеб» банкротом и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства. Эта информация содержится в документах объединенной картотеки ведомства.
«Суд признал несостоятельным ООО „Губахахлеб“. В отношении общества введена процедура конкурсного производства», — на судебные материалы ссылается Business Class.
К концу прошлого года на балансе предприятия числились запасы в размере 6,6 млн рублей. Дебиторская задолженность составила 9,9 млн рублей, кредиторская — 41,6 млн. Прочие оборотные активы оценили в 1,5 млн рублей.
Губахинский хлебокомбинат с 1998 года снабжал своей продукцией округ. Выпечку и кондитерские изделия продавали в магазинах краевого центра, Александровска, Соликамска, Березников, Кизела, Яйвы и Чусового.
URA.RU уже писало, что в декабре прошлого года владелец производства принял решение о добровольной ликвидации ООО. Следом было подано заявление о самобанкротстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!