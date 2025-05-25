25 мая 2025

У Перми появился официальный мерч «Молодежной столицы России». Видео

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Пермь обзавелась собственном мерчем
Пермь обзавелась собственном мерчем Фото:

В Перми появился официальный мерч, посвященный статусу города как молодежной столицы России. Об этом сообщил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» Евгений Мальцев.

«Представляем вам первый дроп-футболку в базовых цветах (белая и черная). Лаконичный дизайн, качественный материал и контрастная надпись в стиле граффити „Молодежная столица России“ — это то, что выделит тебя из толпы и подчеркнет твою причастность к самому крутому городу!», — рассказал Мальцев в своем Telegram-канале «4етыре слова на стене».

Уточняется, что мерч создан совместно с Агентством по делам молодежи Пермского края и сообществом КУЛЬТУРИУМ||creative project, а надпись на футболках разработана граффити художниками в рамках первого фестиваля «Динамика».

Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Голосование проходило на сайте Госуслуг. Пермь получила дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.

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В Перми появился официальный мерч, посвященный статусу города как молодежной столицы России. Об этом сообщил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» Евгений Мальцев. «Представляем вам первый дроп-футболку в базовых цветах (белая и черная). Лаконичный дизайн, качественный материал и контрастная надпись в стиле граффити „Молодежная столица России“ — это то, что выделит тебя из толпы и подчеркнет твою причастность к самому крутому городу!», — рассказал Мальцев в своем Telegram-канале «4етыре слова на стене». Уточняется, что мерч создан совместно с Агентством по делам молодежи Пермского края и сообществом КУЛЬТУРИУМ||creative project, а надпись на футболках разработана граффити художниками в рамках первого фестиваля «Динамика». Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Голосование проходило на сайте Госуслуг. Пермь получила дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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