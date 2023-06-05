05 июня 2023
04 июня 2023

Глава МЧС в ЯНАО объяснил, как сдать экзамен на управление катерами

Начальник ГУ МЧС по ЯНАО сообщил, где жители могут сдать экзамен на управление маломерными судами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города архив. Тюмень, катер мчс, патруль гимс, гимс тюмень
Генерал-майор Гилев рассказал, где и как ямальцы получить права на катер Фото:

Жители ЯНАО могут сдать экзамен на управление моторными лодками и катерами в пунктах госинспекции по маломерным судам (ГИМС), расположенным в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. При себе нужно иметь оригинал паспорта и медицинское заключение о допуске к управлению судном, сообщил начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев.

«На сегодняшний день в ЯНАО есть четыре пункта приема экзамена на управление маломерными судами — в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. Желающие сдать экзамен могут обратится в ближайший из них с оригиналом паспорта и медицинской справкой на пригодность к управлению судном», — сообщил Олег Гилев в эфире, трансляция которого велась в группе «Ямало-Ненецкий автономный округ» в социальной сети «ВКонтакте».

После предъявления документов, соискатели должны пройти теоретический экзамен на компьютере, в билете может быть 10 или 30 вопросов, в зависимости от выбранного класса судна. Допускается две или шесть ошибок, соответственно количеству вопросов в билетах. После успешной сдачи теории, экзаменуемый должен продемонстрировать навыки управления судном на воде, для чего можно воспользоваться своим транспортом, либо имеющимся в распоряжении центра ГИМС. Экзамен лучше сдавать в начале навигации, чтобы не приезжать отдельно для сдачи теории, а потом для демонстрации практических навыков.

Ранее Гилев рассказал, зачем оборудуют пляжи, на которых запрещено купание. Ямальцам предлагают использовать их в качестве мест отдыха в прибрежной зоне.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО могут сдать экзамен на управление моторными лодками и катерами в пунктах госинспекции по маломерным судам (ГИМС), расположенным в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. При себе нужно иметь оригинал паспорта и медицинское заключение о допуске к управлению судном, сообщил начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев. «На сегодняшний день в ЯНАО есть четыре пункта приема экзамена на управление маломерными судами — в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. Желающие сдать экзамен могут обратится в ближайший из них с оригиналом паспорта и медицинской справкой на пригодность к управлению судном», — сообщил Олег Гилев в эфире, трансляция которого велась в группе «Ямало-Ненецкий автономный округ» в социальной сети «ВКонтакте». После предъявления документов, соискатели должны пройти теоретический экзамен на компьютере, в билете может быть 10 или 30 вопросов, в зависимости от выбранного класса судна. Допускается две или шесть ошибок, соответственно количеству вопросов в билетах. После успешной сдачи теории, экзаменуемый должен продемонстрировать навыки управления судном на воде, для чего можно воспользоваться своим транспортом, либо имеющимся в распоряжении центра ГИМС. Экзамен лучше сдавать в начале навигации, чтобы не приезжать отдельно для сдачи теории, а потом для демонстрации практических навыков. Ранее Гилев рассказал, зачем оборудуют пляжи, на которых запрещено купание. Ямальцам предлагают использовать их в качестве мест отдыха в прибрежной зоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...