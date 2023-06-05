Глава МЧС в ЯНАО объяснил, как сдать экзамен на управление катерами

Начальник ГУ МЧС по ЯНАО сообщил, где жители могут сдать экзамен на управление маломерными судами

06 июня 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Генерал-майор Гилев рассказал, где и как ямальцы получить права на катер Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители ЯНАО могут сдать экзамен на управление моторными лодками и катерами в пунктах госинспекции по маломерным судам (ГИМС), расположенным в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. При себе нужно иметь оригинал паспорта и медицинское заключение о допуске к управлению судном, сообщил начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев. «На сегодняшний день в ЯНАО есть четыре пункта приема экзамена на управление маломерными судами — в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. Желающие сдать экзамен могут обратится в ближайший из них с оригиналом паспорта и медицинской справкой на пригодность к управлению судном», — сообщил Олег Гилев в эфире, трансляция которого велась в группе «Ямало-Ненецкий автономный округ» в социальной сети «ВКонтакте». После предъявления документов, соискатели должны пройти теоретический экзамен на компьютере, в билете может быть 10 или 30 вопросов, в зависимости от выбранного класса судна. Допускается две или шесть ошибок, соответственно количеству вопросов в билетах. После успешной сдачи теории, экзаменуемый должен продемонстрировать навыки управления судном на воде, для чего можно воспользоваться своим транспортом, либо имеющимся в распоряжении центра ГИМС. Экзамен лучше сдавать в начале навигации, чтобы не приезжать отдельно для сдачи теории, а потом для демонстрации практических навыков. Ранее Гилев рассказал, зачем оборудуют пляжи, на которых запрещено купание. Ямальцам предлагают использовать их в качестве мест отдыха в прибрежной зоне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО могут сдать экзамен на управление моторными лодками и катерами в пунктах госинспекции по маломерным судам (ГИМС), расположенным в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. При себе нужно иметь оригинал паспорта и медицинское заключение о допуске к управлению судном, сообщил начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев. «На сегодняшний день в ЯНАО есть четыре пункта приема экзамена на управление маломерными судами — в Салехарде, Надыме, Тазовском и Тарко-Сале. Желающие сдать экзамен могут обратится в ближайший из них с оригиналом паспорта и медицинской справкой на пригодность к управлению судном», — сообщил Олег Гилев в эфире, трансляция которого велась в группе «Ямало-Ненецкий автономный округ» в социальной сети «ВКонтакте». После предъявления документов, соискатели должны пройти теоретический экзамен на компьютере, в билете может быть 10 или 30 вопросов, в зависимости от выбранного класса судна. Допускается две или шесть ошибок, соответственно количеству вопросов в билетах. После успешной сдачи теории, экзаменуемый должен продемонстрировать навыки управления судном на воде, для чего можно воспользоваться своим транспортом, либо имеющимся в распоряжении центра ГИМС. Экзамен лучше сдавать в начале навигации, чтобы не приезжать отдельно для сдачи теории, а потом для демонстрации практических навыков. Ранее Гилев рассказал, зачем оборудуют пляжи, на которых запрещено купание. Ямальцам предлагают использовать их в качестве мест отдыха в прибрежной зоне.