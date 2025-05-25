Компании ХМАО и ЯНАО стали лидерами по формированию негосударственных пенсий

Компании ХМАО и ЯНАО активно вкладываются в формирование негосударственных пенсий своих сотрудников. Так, за последний год работодатели югорчан вложили в их пении 8,9 миллиарда рублей, а работодатели ямальцев — 5,4 миллиарда. Об этом сообщил фонд «Достойное будущее».
«По итогам 2024 года взносы российских граждан и компаний в финансовые инструменты НПФ составили 260 миллиардов рублей. Это на 80% больше показателей 2023 года… В топ регионов, работодатели которых наиболее активно вкладывались в формирование негосударственной пенсии своих сотрудников вошли: Москва (36 млрд рублей и +28% к показателям 2023 года), Ханты-Мансийский автономный округ (8,9 млрд рублей и +18%), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,4 млрд рублей и +27%), Московская область (5,1 млрд рублей +20%)» — выяснили ТАСС.
Сумма же самостоятельных вкладов в НПФ россиян за прошлый год составляет 145,5 миллиардов рублей. Из них 4,3 миллиарда — только югорчане.
С 2026 года ямальские и югорские пенсионеры будут получать региональные доплаты к пенсии по-новому — их назначением займутся отделения Социального фонда России (СФР) по ЯНАО и ХМАО, соответственно. Это решение упростит назначение, получение и обработку дополнительных выплат, а также снизит нагрузку со служб соцзащиты.
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