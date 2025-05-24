24 мая 2025
23 мая 2025

Власти города ЯНАО определились с летним отдыхом для школьников

В Ноябрьске на базе девяти школ со 2 июня откроют пришкольные лагеря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети будут находиться в лагере до 14:30
Дети будут находиться в лагере до 14:30 Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) с 2 по 30 июня 2025 года на базе девяти школ будут работать пришкольные лагеря для детей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города.

«В дни летних каникул со 2 по 30 июня в Ноябрьске будут работать пришкольные лагеря. Их организуют в девяти школах города: №2, №3, №5, №10, №12, №14, гимназии №1 СКОШ и в Вынгапуровском микрорайоне», — говорится в сообщении. Дети будут заняты в лагере до 14:30, для них будет организовано двухразовое питание.

В этом году в гимназии №1 впервые появятся билингвальные отряды, где школьники смогут совершенствовать знания английского языка. Кроме того, педагоги дополнительного образования из Центра детского творчества и «Ювенты» подготовили для участников лагерей тематические занятия и мастер-классы. Также школьники посетят кванториум, где для них разработали общеразвивающие программы.

Треть родителей на Ямале планируют оставить детей дома во время летних каникул. Отдых за границей для детей хотят устроить 2% ямальцев, а на Черноморско побережье отправится 11% ребят. Такие данные после исследования озвучили в рекрутинговой компании Superjob.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) с 2 по 30 июня 2025 года на базе девяти школ будут работать пришкольные лагеря для детей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города. «В дни летних каникул со 2 по 30 июня в Ноябрьске будут работать пришкольные лагеря. Их организуют в девяти школах города: №2, №3, №5, №10, №12, №14, гимназии №1 СКОШ и в Вынгапуровском микрорайоне», — говорится в сообщении. Дети будут заняты в лагере до 14:30, для них будет организовано двухразовое питание. В этом году в гимназии №1 впервые появятся билингвальные отряды, где школьники смогут совершенствовать знания английского языка. Кроме того, педагоги дополнительного образования из Центра детского творчества и «Ювенты» подготовили для участников лагерей тематические занятия и мастер-классы. Также школьники посетят кванториум, где для них разработали общеразвивающие программы. Треть родителей на Ямале планируют оставить детей дома во время летних каникул. Отдых за границей для детей хотят устроить 2% ямальцев, а на Черноморско побережье отправится 11% ребят. Такие данные после исследования озвучили в рекрутинговой компании Superjob.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...