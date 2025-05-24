Власти города ЯНАО определились с летним отдыхом для школьников

В Ноябрьске (ЯНАО) с 2 по 30 июня 2025 года на базе девяти школ будут работать пришкольные лагеря для детей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города.
«В дни летних каникул со 2 по 30 июня в Ноябрьске будут работать пришкольные лагеря. Их организуют в девяти школах города: №2, №3, №5, №10, №12, №14, гимназии №1 СКОШ и в Вынгапуровском микрорайоне», — говорится в сообщении. Дети будут заняты в лагере до 14:30, для них будет организовано двухразовое питание.
В этом году в гимназии №1 впервые появятся билингвальные отряды, где школьники смогут совершенствовать знания английского языка. Кроме того, педагоги дополнительного образования из Центра детского творчества и «Ювенты» подготовили для участников лагерей тематические занятия и мастер-классы. Также школьники посетят кванториум, где для них разработали общеразвивающие программы.
Треть родителей на Ямале планируют оставить детей дома во время летних каникул. Отдых за границей для детей хотят устроить 2% ямальцев, а на Черноморско побережье отправится 11% ребят. Такие данные после исследования озвучили в рекрутинговой компании Superjob.
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