07 июня 2023

Власти ЯНАО отправят детей из ДНР и Белгорода отдыхать на черноморском побережье

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Ребята смогут отдохнуть на черноморском побережье Фото:

Власти ЯНАО отправят в летние лагеря, которые находятся на черноморском побережье, детей из ДНР и Белгородской области. Об этом глава округа Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале.

«Нашли возможность отправить вместе с ямальскими ребятами и 450 детей из Шебекино, Грайворона, Валуйского, Белгородского и других районов в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Дети Волновахи, как и в прошлом году, тоже поедут набираться сил на море», — написал он.

Будет три смены с июля по октябрь. Как рассказали в правительстве региона, всего на отдых отправят две тысячи детей. Округ компенсирует расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих.

Ранее сообщалось, что в регионе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Планируется отправить вещи первой необходимости и одежду.

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Власти ЯНАО отправят в летние лагеря, которые находятся на черноморском побережье, детей из ДНР и Белгородской области. Об этом глава округа Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале. «Нашли возможность отправить вместе с ямальскими ребятами и 450 детей из Шебекино, Грайворона, Валуйского, Белгородского и других районов в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Дети Волновахи, как и в прошлом году, тоже поедут набираться сил на море», — написал он. Будет три смены с июля по октябрь. Как рассказали в правительстве региона, всего на отдых отправят две тысячи детей. Округ компенсирует расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих. Ранее сообщалось, что в регионе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Планируется отправить вещи первой необходимости и одежду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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