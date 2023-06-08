08 июня 2023

Курганских спасателей заставляют работать в выходные дни

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Курганские спасатели будут усиленно работать в выходные дни Фото:
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Сотрудники управления МЧС по Курганской области усилят работу в выходные дни. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«С 9 по 13 июня силы и средства областного ведомства переведены на усиленный вариант несения службы. Специалисты службы следят за тем, чтобы граждане не оставляли малолетних детей у воды без присмотра, не купались в несанкционированных местах, соблюдали особый противопожарный режим», — указано в посте канала.

Сообщается, что спасатели будут следить за техникой безопасности в эти дни. Особое внимание уделят безопасности при запуске фейерверков и соблюдению запрета на разжигание огня: костры, огневые работы, сжигание мусора и тополя.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти продлили запрет на посещение лесов, введенный из-за пожаров. Ограничения будут действовать до середины июня.

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Сотрудники управления МЧС по Курганской области усилят работу в выходные дни. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «С 9 по 13 июня силы и средства областного ведомства переведены на усиленный вариант несения службы. Специалисты службы следят за тем, чтобы граждане не оставляли малолетних детей у воды без присмотра, не купались в несанкционированных местах, соблюдали особый противопожарный режим», — указано в посте канала. Сообщается, что спасатели будут следить за техникой безопасности в эти дни. Особое внимание уделят безопасности при запуске фейерверков и соблюдению запрета на разжигание огня: костры, огневые работы, сжигание мусора и тополя. Ранее URA.RU писало, что курганские власти продлили запрет на посещение лесов, введенный из-за пожаров. Ограничения будут действовать до середины июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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