Курганских спасателей заставляют работать в выходные дни

09 июня 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Курганские спасатели будут усиленно работать в выходные дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сотрудники управления МЧС по Курганской области усилят работу в выходные дни. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «С 9 по 13 июня силы и средства областного ведомства переведены на усиленный вариант несения службы. Специалисты службы следят за тем, чтобы граждане не оставляли малолетних детей у воды без присмотра, не купались в несанкционированных местах, соблюдали особый противопожарный режим», — указано в посте канала. Сообщается, что спасатели будут следить за техникой безопасности в эти дни. Особое внимание уделят безопасности при запуске фейерверков и соблюдению запрета на разжигание огня: костры, огневые работы, сжигание мусора и тополя. Ранее URA.RU писало, что курганские власти продлили запрет на посещение лесов, введенный из-за пожаров. Ограничения будут действовать до середины июня.

Сотрудники управления МЧС по Курганской области усилят работу в выходные дни. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «С 9 по 13 июня силы и средства областного ведомства переведены на усиленный вариант несения службы. Специалисты службы следят за тем, чтобы граждане не оставляли малолетних детей у воды без присмотра, не купались в несанкционированных местах, соблюдали особый противопожарный режим», — указано в посте канала. Сообщается, что спасатели будут следить за техникой безопасности в эти дни. Особое внимание уделят безопасности при запуске фейерверков и соблюдению запрета на разжигание огня: костры, огневые работы, сжигание мусора и тополя. Ранее URA.RU писало, что курганские власти продлили запрет на посещение лесов, введенный из-за пожаров. Ограничения будут действовать до середины июня.