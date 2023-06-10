В Тюмени легковушка врезалась в грузовик. Видео

11 июня 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Авария произошла в районе Старотобольского тракта Фото: Управление ГИБДД по Пермскому краю В Тюмени в районе Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка влетела в грузовик. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в социальных сетях. «В Тюмени произошло ДТП. На дороге Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка въехала в грузовик», — об этом рассказали свидетели в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». О пострадавших пока ничего неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.

В Тюмени в районе Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка влетела в грузовик. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в социальных сетях. «В Тюмени произошло ДТП. На дороге Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка въехала в грузовик», — об этом рассказали свидетели в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». О пострадавших пока ничего неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.