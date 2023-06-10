10 июня 2023
09 июня 2023

В Тюмени легковушка врезалась в грузовик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария погибли пермские туристы с перевала Дятлова от ГИБДД
Авария произошла в районе Старотобольского тракта Фото:

В Тюмени в районе Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка влетела в грузовик. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«В Тюмени произошло ДТП. На дороге Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка въехала в грузовик», — об этом рассказали свидетели в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». О пострадавших пока ничего неизвестно.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.

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В Тюмени в районе Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка влетела в грузовик. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в социальных сетях. «В Тюмени произошло ДТП. На дороге Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка въехала в грузовик», — об этом рассказали свидетели в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». О пострадавших пока ничего неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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