Авария произошла в районе Старотобольского тракта
В Тюмени в районе Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка влетела в грузовик. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в социальных сетях.
«В Тюмени произошло ДТП. На дороге Старотобольского тракта, перед Антипино легковушка въехала в грузовик», — об этом рассказали свидетели в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах». О пострадавших пока ничего неизвестно.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.
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