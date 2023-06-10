10 июня 2023
09 июня 2023

Дмитрий Артюхов наградил жителя ЯНАО медалью «За вклад в развитие Ямала»

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхова наградил ветерана труда газовой промышленности Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил ветерана труда газовой промышленности Михаила Гальковича медалью «За вклад в развитие Ямала». Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.

«В преддверии Дня России вручил медаль „За вклад в развитие Ямала“ Михаилу Гальковичу — нашему почетному жителю, ветерану труда газовой промышленности. Благодарен Михаилу Иосифовичу за труд, горжусь, что дело наших ветеранов продолжается и сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы округа.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил жителям ЯНАО государственные награды за заслуги в ходе СВО, а также за заслуги в труде. Награждение состоялось в Салехарде, награды получили 30 жителей Ямала.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил ветерана труда газовой промышленности Михаила Гальковича медалью «За вклад в развитие Ямала». Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях. «В преддверии Дня России вручил медаль „За вклад в развитие Ямала“ Михаилу Гальковичу — нашему почетному жителю, ветерану труда газовой промышленности. Благодарен Михаилу Иосифовичу за труд, горжусь, что дело наших ветеранов продолжается и сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы округа. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил жителям ЯНАО государственные награды за заслуги в ходе СВО, а также за заслуги в труде. Награждение состоялось в Салехарде, награды получили 30 жителей Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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