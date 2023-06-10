Дмитрий Артюхов наградил жителя ЯНАО медалью «За вклад в развитие Ямала»

11 июня 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Артюхова наградил ветерана труда газовой промышленности Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил ветерана труда газовой промышленности Михаила Гальковича медалью «За вклад в развитие Ямала». Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях. «В преддверии Дня России вручил медаль „За вклад в развитие Ямала“ Михаилу Гальковичу — нашему почетному жителю, ветерану труда газовой промышленности. Благодарен Михаилу Иосифовичу за труд, горжусь, что дело наших ветеранов продолжается и сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы округа. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил жителям ЯНАО государственные награды за заслуги в ходе СВО, а также за заслуги в труде. Награждение состоялось в Салехарде, награды получили 30 жителей Ямала.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил ветерана труда газовой промышленности Михаила Гальковича медалью «За вклад в развитие Ямала». Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях. «В преддверии Дня России вручил медаль „За вклад в развитие Ямала“ Михаилу Гальковичу — нашему почетному жителю, ветерану труда газовой промышленности. Благодарен Михаилу Иосифовичу за труд, горжусь, что дело наших ветеранов продолжается и сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы округа. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил жителям ЯНАО государственные награды за заслуги в ходе СВО, а также за заслуги в труде. Награждение состоялось в Салехарде, награды получили 30 жителей Ямала.