Дмитрий Артюхов наградил жителя ЯНАО медалью «За вклад в развитие Ямала»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил ветерана труда газовой промышленности Михаила Гальковича медалью «За вклад в развитие Ямала». Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.
«В преддверии Дня России вручил медаль „За вклад в развитие Ямала“ Михаилу Гальковичу — нашему почетному жителю, ветерану труда газовой промышленности. Благодарен Михаилу Иосифовичу за труд, горжусь, что дело наших ветеранов продолжается и сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы округа.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил жителям ЯНАО государственные награды за заслуги в ходе СВО, а также за заслуги в труде. Награждение состоялось в Салехарде, награды получили 30 жителей Ямала.
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