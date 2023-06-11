Солдаты с фронта в День России поздравили земляков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники спецоперации поздравили жителей Куртамышского округа (Курганская область) с Днем России. Об этом сообщила руководитель аппарата администрации территории Галина Булатова.
«Наши бойцы с передовой передают поздравления с Днем России. Оно адресовано всем жителям Куртамышского муниципального округа!» — написала Галина Булатова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в областной столице в рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры, который проходит 12 июня, жители и гости города устроили массовый хоровод. Масштабное празднование проводится на Троицкой площади.
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