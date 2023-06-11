Бойцы СВО поздравили жителей Курганской области с Днем России. Фото

12 июня 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Солдаты с фронта в День России поздравили земляков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации поздравили жителей Куртамышского округа (Курганская область) с Днем России. Об этом сообщила руководитель аппарата администрации территории Галина Булатова. «Наши бойцы с передовой передают поздравления с Днем России. Оно адресовано всем жителям Куртамышского муниципального округа!» — написала Галина Булатова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в областной столице в рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры, который проходит 12 июня, жители и гости города устроили массовый хоровод. Масштабное празднование проводится на Троицкой площади. Бойцы СВО передали привет землякам с фронта в День России Фото: страница в VK Галины Булатовой

Участники спецоперации поздравили жителей Куртамышского округа (Курганская область) с Днем России. Об этом сообщила руководитель аппарата администрации территории Галина Булатова. «Наши бойцы с передовой передают поздравления с Днем России. Оно адресовано всем жителям Куртамышского муниципального округа!» — написала Галина Булатова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в областной столице в рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры, который проходит 12 июня, жители и гости города устроили массовый хоровод. Масштабное празднование проводится на Троицкой площади.