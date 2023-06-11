11 июня 2023
10 июня 2023

Бойцы СВО поздравили жителей Курганской области с Днем России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, армия россии, победа россии, солдаты с флагом россии
Солдаты с фронта в День России поздравили земляков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации поздравили жителей Куртамышского округа (Курганская область) с Днем России. Об этом сообщила руководитель аппарата администрации территории Галина Булатова.

«Наши бойцы с передовой передают поздравления с Днем России. Оно адресовано всем жителям Куртамышского муниципального округа!» — написала Галина Булатова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в областной столице в рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры, который проходит 12 июня, жители и гости города устроили массовый хоровод. Масштабное празднование проводится на Троицкой площади.

Бойцы СВО передали привет землякам с фронта в День России
Бойцы СВО передали привет землякам с фронта в День России
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники спецоперации поздравили жителей Куртамышского округа (Курганская область) с Днем России. Об этом сообщила руководитель аппарата администрации территории Галина Булатова. «Наши бойцы с передовой передают поздравления с Днем России. Оно адресовано всем жителям Куртамышского муниципального округа!» — написала Галина Булатова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в областной столице в рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры, который проходит 12 июня, жители и гости города устроили массовый хоровод. Масштабное празднование проводится на Троицкой площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...