12 июня 2023

Жительница Кургана сделала 10 онлайн-переводов, чтобы отдать аферистам все свои деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка из Кургана отдала аферистам все свои сбережения Фото:

Курганская пенсионерка, поверив уговорам аферистов, совершила 10 онлайн-операций и лишилась всех своих сбережений. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«На телефон 74-летней пенсионерки 6 июня позвонила неизвестная, представившись следователем. Девушка сказала пожилой женщине, что аферисты пытаются перевести ее деньги на Украину. Мошенница посоветовала бабушке перевести средства на якобы безопасные счета», — говорится в посте.

По данным полиции, пожилая пенсионерка под психологическим давлением аферистов совершила 10 онлайн-операций и лишилась 1,8 миллиона рублей. Средства женщина переводила на указанные мошенниками счета. Уже через два дня пенсионерка позвонила в банк и спросила, когда ей вернут деньги. Банковские сотрудники, как сообщает полиция, посоветовали потерпевшей обратиться в компетентные органы.

Ранее URA.RU писало о том, как сотрудники банка обратились в полицию для спасения 73-летней жительницы Кетовского округа (Курганская область) от мошенников. Аферисты по телефону убедили потерпевшую установить мобильное приложение и подать онлайн заявку на получение 150 тысяч рублей кредита.

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Курганская пенсионерка, поверив уговорам аферистов, совершила 10 онлайн-операций и лишилась всех своих сбережений. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «На телефон 74-летней пенсионерки 6 июня позвонила неизвестная, представившись следователем. Девушка сказала пожилой женщине, что аферисты пытаются перевести ее деньги на Украину. Мошенница посоветовала бабушке перевести средства на якобы безопасные счета», — говорится в посте. По данным полиции, пожилая пенсионерка под психологическим давлением аферистов совершила 10 онлайн-операций и лишилась 1,8 миллиона рублей. Средства женщина переводила на указанные мошенниками счета. Уже через два дня пенсионерка позвонила в банк и спросила, когда ей вернут деньги. Банковские сотрудники, как сообщает полиция, посоветовали потерпевшей обратиться в компетентные органы. Ранее URA.RU писало о том, как сотрудники банка обратились в полицию для спасения 73-летней жительницы Кетовского округа (Курганская область) от мошенников. Аферисты по телефону убедили потерпевшую установить мобильное приложение и подать онлайн заявку на получение 150 тысяч рублей кредита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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