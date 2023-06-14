Двух пермяков будут судить за поджог военкоматов

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
Пермяки кинули бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата Фото:

В Центральном окружном суде Екатеринбурга будут судить двух жителей Перми, обвиняемых в терроризме, госизмене и поджоге военкомата. Теракт был совершен летом 2022 года.

«Центральный окружной суд в Екатеринбурге получил для рассмотрения из Перми два уголовных дела, где фигуранты подозреваются в государственной измене и в теракте. Они обвиняются по п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сообщает портал Properm со ссылкой на свои источники.

В окружном суде сообщили изданию, что 13 июня приняты к рассмотрению уголовные дела в отношении пермяков Михаила Соколова и Алексея Гашева. Заседания пока не назначены. Это подтвердили и адвокаты обвиняемых. О поджоге военкомата стало известно 24 июня 2022 года. Примерно в 4:00 двое неизвестных кинули бутылки с зажигательной смесью в окно Кировского военкомата. Подозреваемые пытались скрыться, но были задержаны.

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В Центральном окружном суде Екатеринбурга будут судить двух жителей Перми, обвиняемых в терроризме, госизмене и поджоге военкомата. Теракт был совершен летом 2022 года. «Центральный окружной суд в Екатеринбурге получил для рассмотрения из Перми два уголовных дела, где фигуранты подозреваются в государственной измене и в теракте. Они обвиняются по п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сообщает портал Properm со ссылкой на свои источники. В окружном суде сообщили изданию, что 13 июня приняты к рассмотрению уголовные дела в отношении пермяков Михаила Соколова и Алексея Гашева. Заседания пока не назначены. Это подтвердили и адвокаты обвиняемых. О поджоге военкомата стало известно 24 июня 2022 года. Примерно в 4:00 двое неизвестных кинули бутылки с зажигательной смесью в окно Кировского военкомата. Подозреваемые пытались скрыться, но были задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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