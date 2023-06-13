13 июня 2023

Тюменца, убившего любовника и мать своей бывшей жены, признали вменяемым

Прокуратура Тюменской области направила в суд дело о двойном убийстве и покушении на убийство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, кровь, убийство, оружие, ограбление, нож в крови, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, разборки, наемный убийца, молодежные банды
Обвиняемый нанес своим жертвам множество ножевых ранений Фото:

Судебно-психиатрическая экспертиза признала тюменца, убившего сожителя и мать своей бывшей жены и покушавшегося еще на одно убийство, вменяемым и исключила состояние аффекта. О передаче уголовного дела в суд сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым и исключила нахождение его в состоянии аффекта или ином выраженном эмоциональном состоянии в момент совершения деяния», — говорится в сообщении.

Как ранее писало URA.RU, в феврале 2023 года обвиняемый пошел к своей бывшей жене, которая на тот момент проживала в квартире с сожителем, матерью и 6 детьми. Он намеревался забрать своих четверых детей. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала тюменца, убившего сожителя и мать своей бывшей жены и покушавшегося еще на одно убийство, вменяемым и исключила состояние аффекта. О передаче уголовного дела в суд сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым и исключила нахождение его в состоянии аффекта или ином выраженном эмоциональном состоянии в момент совершения деяния», — говорится в сообщении. Как ранее писало URA.RU, в феврале 2023 года обвиняемый пошел к своей бывшей жене, которая на тот момент проживала в квартире с сожителем, матерью и 6 детьми. Он намеревался забрать своих четверых детей. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...