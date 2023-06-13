Тюменца, убившего любовника и мать своей бывшей жены, признали вменяемым

Прокуратура Тюменской области направила в суд дело о двойном убийстве и покушении на убийство

14 июня 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Обвиняемый нанес своим жертвам множество ножевых ранений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Судебно-психиатрическая экспертиза признала тюменца, убившего сожителя и мать своей бывшей жены и покушавшегося еще на одно убийство, вменяемым и исключила состояние аффекта. О передаче уголовного дела в суд сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым и исключила нахождение его в состоянии аффекта или ином выраженном эмоциональном состоянии в момент совершения деяния», — говорится в сообщении. Как ранее писало URA.RU, в феврале 2023 года обвиняемый пошел к своей бывшей жене, которая на тот момент проживала в квартире с сожителем, матерью и 6 детьми. Он намеревался забрать своих четверых детей. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала тюменца, убившего сожителя и мать своей бывшей жены и покушавшегося еще на одно убийство, вменяемым и исключила состояние аффекта. О передаче уголовного дела в суд сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым и исключила нахождение его в состоянии аффекта или ином выраженном эмоциональном состоянии в момент совершения деяния», — говорится в сообщении. Как ранее писало URA.RU, в феврале 2023 года обвиняемый пошел к своей бывшей жене, которая на тот момент проживала в квартире с сожителем, матерью и 6 детьми. Он намеревался забрать своих четверых детей. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в поножовщину.