Какие дороги перекроют в Тюмени в июне. Карта

Схема перекрытия дорог в Тюмени

14 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Движение ограничат не только на центральных дорогах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцы рискуют попасть в пробки из-за перекрытия городских дорог. URA.RU подготовило карту ограничений, которые организуют в июне на дорогах. С 16 июня по 2 июля в несколько этапов будут перекрыты участки в центре города: с 16 по 18 июня по улице Максима Горького в районе пересечения с улицей 50 лет Октября (со стороны Серова);

с 23 по 25 июня по улице 50 лет Октября в районе пересечения с улицей Максима Горького (в сторону Профсоюзной после пересечения с улицей Максима Горького);

с 30 июня по 2 июля по улице 50 лет Октября в районе пересечения с улицей Максима Горького (в сторону Профсоюзной перед пересечением с улицей Максима Горького); С 16 июня по по 1 июля из-за ремонта теплосетей перекроют дорогу в районе дома №111а по улице Широтной. Движение будет ограничено по улице Елецкой c 19 по 22 июня, а также с 21 июня по 7 июля на улице Максима Горького на участке от Харьковской до Котельщиков. На улице Ленина участок дороги от Перекопской до Красина будет перекрыт до 31 августа. На период проведения ремонтных работ организовано двустороннее движение по улице Республики. На данный момент также движение прекращено на улице Ю.-Р.Г. Эрвье на участке от Алебашевской до дома №32к1. Здесь дорога будет перекрыта до 15 ноября. Схема перекрытия дорог в Тюмени Фото: URA.RU

Тюменцы рискуют попасть в пробки из-за перекрытия городских дорог. URA.RU подготовило карту ограничений, которые организуют в июне на дорогах. С 16 июня по 2 июля в несколько этапов будут перекрыты участки в центре города: С 16 июня по по 1 июля из-за ремонта теплосетей перекроют дорогу в районе дома №111а по улице Широтной. Движение будет ограничено по улице Елецкой c 19 по 22 июня, а также с 21 июня по 7 июля на улице Максима Горького на участке от Харьковской до Котельщиков. На улице Ленина участок дороги от Перекопской до Красина будет перекрыт до 31 августа. На период проведения ремонтных работ организовано двустороннее движение по улице Республики. На данный момент также движение прекращено на улице Ю.-Р.Г. Эрвье на участке от Алебашевской до дома №32к1. Здесь дорога будет перекрыта до 15 ноября.