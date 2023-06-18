В Тюмени частная компания замаскировалась под государственную, чтобы зарабатывать на дезинсекции

Компания «ГОРСЭС Тюмень» оказывает услуги по уничтожению насекомых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Частная компания «ГОРСЭС Тюмень», оказывающая услуги по уничтожению насекомых, присвоила себе статус «официальной санитарной службы города», чтобы зарабатывать на дезинсекции. Об этом URA.RU рассказали бывшие клиенты организации.

«На сайте компании написано, что она является официальной санитарной службой Тюмени. Сам интернет-ресурс стилизован под сайт государственных структур, хотя организация — частная. Когда мы с мужем искали фирму, оказывающую услуги по дезинсекции, то подумали, что это муниципальное предприятие. Поэтому заказали дезинсекцию именно у них», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Женщина добавила, что изначально оператор горячей линии оценил стоимость услуги в 1800 рублей. Но затем цена выросла. «Нам сказали, что там проходит какая-то акция. И благодаря субсидии от администрации города, стоимость обработки от насекомых будет 1800 рублей. Когда приехал специалист, то сказал, что за 1800 рублей обработана будет не вся квартира и не очень качественным препаратом. А „нормальная обработка“ будет стоить 7800 рублей. Мы согласились. Потом я посмотрела в интернете — про эту компанию очень много плохих отзывов», — рассказала собеседница агентства.

В пресс-службу компании «ГОРСЭС Тюмень» направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в региональные управления Роспотребнадзора и УФАС по Тюменской области.