18 июня 2023

В тюменских ресторанах «Вкусно — и точка» заявили о повышении цен

В Тюмени в заведениях «Вкусно — и точка» подорожает часть ассортимента
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, быстрое питание, фастфуд
Изменения цен коснутся на ассортимент «Кафе» — выпечки, десертов и кофейных напитков Фото:

В сети предприятий «Вкусно и точка», открытых в Тюмени по франшизе, заявили о повышении стоимости на часть ассортимента. Изменения коснуться продукции заведений формата «Кафе». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Изменения цен коснутся не основного меню, а продукции „Кафе“ — это десерты, выпечка, чиабатты и кофейные напитки. С 26 июня цены в „Кафе“ изменятся в связи с ростом себестоимости продукции», — сообщили в пресс-службе ООО «СПП» («Региональная сеть предприятий питания» — Франчайзи партнер «Вкусно — и точка»). Там также отметили, что в среднем повышение цен составит 6%.

В Тюмени концепция «Кафе» представлена в четырех ресторанах «Вкусно — и точка». Там предлагают различные десерты, сладкую и сытную выпечку.

Ранее в Тюмени первым в стране после реновации открылся обновленный ресторан «Вкусно — и точка». Заведение возобновило работу с 22 мая, спустя два месяца ремонта.

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В сети предприятий «Вкусно и точка», открытых в Тюмени по франшизе, заявили о повышении стоимости на часть ассортимента. Изменения коснуться продукции заведений формата «Кафе». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Изменения цен коснутся не основного меню, а продукции „Кафе“ — это десерты, выпечка, чиабатты и кофейные напитки. С 26 июня цены в „Кафе“ изменятся в связи с ростом себестоимости продукции», — сообщили в пресс-службе ООО «СПП» («Региональная сеть предприятий питания» — Франчайзи партнер «Вкусно — и точка»). Там также отметили, что в среднем повышение цен составит 6%. В Тюмени концепция «Кафе» представлена в четырех ресторанах «Вкусно — и точка». Там предлагают различные десерты, сладкую и сытную выпечку. Ранее в Тюмени первым в стране после реновации открылся обновленный ресторан «Вкусно — и точка». Заведение возобновило работу с 22 мая, спустя два месяца ремонта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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