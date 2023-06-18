В тюменских ресторанах «Вкусно — и точка» заявили о повышении цен

В Тюмени в заведениях «Вкусно — и точка» подорожает часть ассортимента

Изменения цен коснутся на ассортимент «Кафе» — выпечки, десертов и кофейных напитков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сети предприятий «Вкусно и точка», открытых в Тюмени по франшизе, заявили о повышении стоимости на часть ассортимента. Изменения коснуться продукции заведений формата «Кафе». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Изменения цен коснутся не основного меню, а продукции „Кафе“ — это десерты, выпечка, чиабатты и кофейные напитки. С 26 июня цены в „Кафе“ изменятся в связи с ростом себестоимости продукции», — сообщили в пресс-службе ООО «СПП» («Региональная сеть предприятий питания» — Франчайзи партнер «Вкусно — и точка»). Там также отметили, что в среднем повышение цен составит 6%.

В Тюмени концепция «Кафе» представлена в четырех ресторанах «Вкусно — и точка». Там предлагают различные десерты, сладкую и сытную выпечку.

Ранее в Тюмени первым в стране после реновации открылся обновленный ресторан «Вкусно — и точка». Заведение возобновило работу с 22 мая, спустя два месяца ремонта.