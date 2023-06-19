В ЯНАО запретят покупать алкоголь

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Надымского района ограничат продажу спиртного 23 и 24 июня. Об этом сообщили в администрации Надымского района.
«В преддверии празднования Дня молодежи на территории Надымского района будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива. Торговать не будут с 22:00 до 10:00 часов», — такое сообщение было опубликовано на официальном сайте администрации города.
Ранее URA.RU писало, что мэрия запретила покупку алкоголя жителям Салехарда и Нового Уренгоя в День защиты детей, который прошел 1 июня. Жителям Ноябрьска не смогли купить спиртное 3 июня, потому что праздник переносили на субботу.
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