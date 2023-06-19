В центре Тюмени на две недели перекроют улицу

Улицу Максима Горького перекроют в Тюмени с 21 июня по 7 июля
Участок улицы Максима Горького в Тюмени перекроют для движения транспорта на две недели. Об этом URA.RU в региональном управлении ГИБДД.
«С 21 июня по 7 июля будет закрыто движение транспорта на участке ул. М. Горького в Тюмени от ул. Харьковской до ул. Котельщиков. Объезд по ул. Елизарова, а также по ул. 50 лет Октября и Профсоюзной», — уточнили в ведомстве.
Ранее агентство писало, что С 16 июня по 1 июля из-за ремонта теплосетей перекрыли дорогу в районе дома №111а по улице Широтной. Движение также ограничено по улице Елецкой c 19 по 22 июня.
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