В центре Тюмени на две недели перекроют улицу

Улицу Максима Горького перекроют в Тюмени с 21 июня по 7 июля

20 июня 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Улицу Максима Горького перекроют в Тюмени с 21 июня по 7 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Участок улицы Максима Горького в Тюмени перекроют для движения транспорта на две недели. Об этом URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «С 21 июня по 7 июля будет закрыто движение транспорта на участке ул. М. Горького в Тюмени от ул. Харьковской до ул. Котельщиков. Объезд по ул. Елизарова, а также по ул. 50 лет Октября и Профсоюзной», — уточнили в ведомстве. Ранее агентство писало, что С 16 июня по 1 июля из-за ремонта теплосетей перекрыли дорогу в районе дома №111а по улице Широтной. Движение также ограничено по улице Елецкой c 19 по 22 июня.

Участок улицы Максима Горького в Тюмени перекроют для движения транспорта на две недели. Об этом URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «С 21 июня по 7 июля будет закрыто движение транспорта на участке ул. М. Горького в Тюмени от ул. Харьковской до ул. Котельщиков. Объезд по ул. Елизарова, а также по ул. 50 лет Октября и Профсоюзной», — уточнили в ведомстве. Ранее агентство писало, что С 16 июня по 1 июля из-за ремонта теплосетей перекрыли дорогу в районе дома №111а по улице Широтной. Движение также ограничено по улице Елецкой c 19 по 22 июня.