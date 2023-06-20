Тюменцы нашли замену заблокированным в России игровым приставкам Xbox

В Тюменской области выросли продажи игровых приставок Steam Deck и Nintendo Switch
© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, xbox one, игровая приставка
В начале мая компания Microsoft ограничила работу игровых приставок Xbox на территории России Фото:
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На фоне массовой блокировки приставок Xbox от Microsoft на территории России, в Тюменской области резко выросли продажи игровых консолей Steam Deck и Nintendo Switch. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников сети гипермаркетов цифровой электроники DNS.

«Приставки Xbox series S/X практически перестали брать. Покупатели знают о том, что их работу на территории России ограничили. Зато продажи консолей — конкурентов Xbox значительно выросли. Спрос на Steam Deck и Nintendo Switch значительно вырос: примерно на 20%. Если сравнивать с первыми месяцами 2023 года», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным официального сайта DNS, стоимость приставок Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition составляет 36 тысяч рублей за единицу товара. Консоль Steam Deck в сети гипермаркетов цифровой электроники стоит от 50 до 80 тысяч рублей: цена зависит от комплектации устройства.

В адрес сети цифровых гипермаркетов DNS направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале мая владельцы приставок Xbox столкнулись с массовой блокировкой устройств на территории России. В компании Microsoft агентству сообщили, что работа консолей была ограничена из-за международных санкций против РФ.

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На фоне массовой блокировки приставок Xbox от Microsoft на территории России, в Тюменской области резко выросли продажи игровых консолей Steam Deck и Nintendo Switch. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников сети гипермаркетов цифровой электроники DNS. «Приставки Xbox series S/X практически перестали брать. Покупатели знают о том, что их работу на территории России ограничили. Зато продажи консолей — конкурентов Xbox значительно выросли. Спрос на Steam Deck и Nintendo Switch значительно вырос: примерно на 20%. Если сравнивать с первыми месяцами 2023 года», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным официального сайта DNS, стоимость приставок Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition составляет 36 тысяч рублей за единицу товара. Консоль Steam Deck в сети гипермаркетов цифровой электроники стоит от 50 до 80 тысяч рублей: цена зависит от комплектации устройства. В адрес сети цифровых гипермаркетов DNS направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в начале мая владельцы приставок Xbox столкнулись с массовой блокировкой устройств на территории России. В компании Microsoft агентству сообщили, что работа консолей была ограничена из-за международных санкций против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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