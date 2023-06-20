20 июня 2023

Тюменская компания получила престижную федеральную награду

Тюменская компания «Сибжилстрой» стала победителем в одной из номинаций премии «Золотой Меркурий»
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2014, подготовка. Екатеринбург, торгово промышленная палата рф
В ТПП РФ оценили деятельность тюменской компании Фото:

Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы назвала компанию «Сибжилстрой» из Тюменской области лучшим малым предприятием, работающим в сфере промышленного производства. Об этом сообщается на сайте региональной ТПП.

«Первое место национальной премии в области предпринимательской деятельности „Золотой Меркурий“ в номинации „Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства“ присуждено ООО „Сибжилстрой“ (Тюменская область, п. Винзили)» — указано в пресс-релизе. Также Международный институт дополнительного образования из Тюмени получил лауреатство второй степени в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг».

О дополнительной выгоде участников премии рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин. По его словам, победители и награжденные станут рассматриваться в качестве кадрового резерва для федеральной и региональных палат, министерств и ведомств.

Ранее URA.RU сообщало, что «Сибжилстрой» является одной из трех тюменских компаний, участвовавших в бизнес-миссии в Индии. Там они обсуждали возможность локализации местного бизнеса в Южной Азии.

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Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы назвала компанию «Сибжилстрой» из Тюменской области лучшим малым предприятием, работающим в сфере промышленного производства. Об этом сообщается на сайте региональной ТПП. «Первое место национальной премии в области предпринимательской деятельности „Золотой Меркурий“ в номинации „Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства“ присуждено ООО „Сибжилстрой“ (Тюменская область, п. Винзили)» — указано в пресс-релизе. Также Международный институт дополнительного образования из Тюмени получил лауреатство второй степени в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг». О дополнительной выгоде участников премии рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин. По его словам, победители и награжденные станут рассматриваться в качестве кадрового резерва для федеральной и региональных палат, министерств и ведомств. Ранее URA.RU сообщало, что «Сибжилстрой» является одной из трех тюменских компаний, участвовавших в бизнес-миссии в Индии. Там они обсуждали возможность локализации местного бизнеса в Южной Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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