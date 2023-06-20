20 июня 2023

На пермской выставке белка покусала ребенка

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Бишкек, белка, киргизия, кыргызстан
Белку не отправили ветеринарам на обследование после укуса Фото:

В Лысьве (Пермский край) на выставке животных белка укусила пятилетнего ребенка за пальцы. Это случилось во время фотосъемки с животным, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«В городе Лысьва Пермского края на выставке животных „Экзотические насекомые и не только“, организованной ООО „Животный мир“, при фотографировании белка укусила 5-летнего мальчика за пальцы на руке», — говорится на сайте. Инцидент произошел в мае 2023 года.

После укуса организатор не предоставил животное в ветеринарные организации для осмотра и карантина белки. По закону организация должна была сделать это в течение 12 часов, но никаких действий не предприняла. В рамках профилактики «Животный миру» внесено представление о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

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В Лысьве (Пермский край) на выставке животных белка укусила пятилетнего ребенка за пальцы. Это случилось во время фотосъемки с животным, сообщается на сайте Россельхознадзора. «В городе Лысьва Пермского края на выставке животных „Экзотические насекомые и не только“, организованной ООО „Животный мир“, при фотографировании белка укусила 5-летнего мальчика за пальцы на руке», — говорится на сайте. Инцидент произошел в мае 2023 года. После укуса организатор не предоставил животное в ветеринарные организации для осмотра и карантина белки. По закону организация должна была сделать это в течение 12 часов, но никаких действий не предприняла. В рамках профилактики «Животный миру» внесено представление о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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