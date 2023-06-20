На пермской выставке белка покусала ребенка

21 июня 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Белку не отправили ветеринарам на обследование после укуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лысьве (Пермский край) на выставке животных белка укусила пятилетнего ребенка за пальцы. Это случилось во время фотосъемки с животным, сообщается на сайте Россельхознадзора. «В городе Лысьва Пермского края на выставке животных „Экзотические насекомые и не только“, организованной ООО „Животный мир“, при фотографировании белка укусила 5-летнего мальчика за пальцы на руке», — говорится на сайте. Инцидент произошел в мае 2023 года. После укуса организатор не предоставил животное в ветеринарные организации для осмотра и карантина белки. По закону организация должна была сделать это в течение 12 часов, но никаких действий не предприняла. В рамках профилактики «Животный миру» внесено представление о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

В Лысьве (Пермский край) на выставке животных белка укусила пятилетнего ребенка за пальцы. Это случилось во время фотосъемки с животным, сообщается на сайте Россельхознадзора. «В городе Лысьва Пермского края на выставке животных „Экзотические насекомые и не только“, организованной ООО „Животный мир“, при фотографировании белка укусила 5-летнего мальчика за пальцы на руке», — говорится на сайте. Инцидент произошел в мае 2023 года. После укуса организатор не предоставил животное в ветеринарные организации для осмотра и карантина белки. По закону организация должна была сделать это в течение 12 часов, но никаких действий не предприняла. В рамках профилактики «Животный миру» внесено представление о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.