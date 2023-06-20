На пермской выставке белка покусала ребенка

В Лысьве (Пермский край) на выставке животных белка укусила пятилетнего ребенка за пальцы. Это случилось во время фотосъемки с животным, сообщается на сайте Россельхознадзора.
«В городе Лысьва Пермского края на выставке животных „Экзотические насекомые и не только“, организованной ООО „Животный мир“, при фотографировании белка укусила 5-летнего мальчика за пальцы на руке», — говорится на сайте. Инцидент произошел в мае 2023 года.
После укуса организатор не предоставил животное в ветеринарные организации для осмотра и карантина белки. По закону организация должна была сделать это в течение 12 часов, но никаких действий не предприняла. В рамках профилактики «Животный миру» внесено представление о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.
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