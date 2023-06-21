Губернатор Моор обратился к жителям региона

Свое обращение губернатор посвятил Дню памяти и скорби Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 июня, в День памяти и скорби, обратился к жителям региона. Свое сообщение к землякам он опубликовал в собственном telegram-канале.

«Великая Отечественная война стала суровым испытанием на прочность, силу духа, мужество и героизм для всего народа, который нерушимой стеной встал на пути врага. В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. С особым чувством и настроением мы встречаем эту историческую дату. Вновь наша страна борется за свободу и независимость, за мир и благополучие. А все мы — граждане России — верим в наших доблестных защитников, помогаем им, гордимся их отвагой и стойкостью», — отметил глава региона.

22 июня — памятная дата. В этот день отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Губернатор Моор вместе с горожанами во время акции «Огненные картины войны» выложил из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень».