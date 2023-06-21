21 июня 2023

Губернатор Моор вместе с тюменцами выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера. Фото

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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня". Тверская улица, Москва, акция памяти, свеча памяти
Александр Моор подчеркнул, что не все усвоили урок наших предков Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с жителями города выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени» и фразу в память о героях ВОВ. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Вместе со всей страной ночью 22 июня почтили подвиг наших героических предков. Деды и прадеды встали на защиту своей Родины и не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку. Во время акции «Огненные картины войны» выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень», — пишет Моор в социальных сетях.

Также он напоминает, что с территории Тюменской области на фронт ушли 250 тысяч человек, практически каждый второй не вернулся. В тылу победу ковали женщины, дети, старики. И они выстояли.

По его мнению, не все усвоили урок, который тогда дали нам наши предки. Сейчас Россия вновь борется с нацизмом. Воины-сибиряки в зоне проведения СВО отстаивают наше право на независимость. Несмотря на все трудности Александр Моор уверен, что мы со всем справимся.

В России 22 июня является Днем памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Поэтому по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам героев, зажигаются свечи и звучит минута молчания в память о героях ВОВ.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с жителями города выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени» и фразу в память о героях ВОВ. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Вместе со всей страной ночью 22 июня почтили подвиг наших героических предков. Деды и прадеды встали на защиту своей Родины и не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку. Во время акции «Огненные картины войны» выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень», — пишет Моор в социальных сетях. Также он напоминает, что с территории Тюменской области на фронт ушли 250 тысяч человек, практически каждый второй не вернулся. В тылу победу ковали женщины, дети, старики. И они выстояли. По его мнению, не все усвоили урок, который тогда дали нам наши предки. Сейчас Россия вновь борется с нацизмом. Воины-сибиряки в зоне проведения СВО отстаивают наше право на независимость. Несмотря на все трудности Александр Моор уверен, что мы со всем справимся. В России 22 июня является Днем памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Поэтому по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам героев, зажигаются свечи и звучит минута молчания в память о героях ВОВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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