Александр Моор подчеркнул, что не все усвоили урок наших предков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с жителями города выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени» и фразу в память о героях ВОВ. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Вместе со всей страной ночью 22 июня почтили подвиг наших героических предков. Деды и прадеды встали на защиту своей Родины и не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку. Во время акции «Огненные картины войны» выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень», — пишет Моор в социальных сетях.

Также он напоминает, что с территории Тюменской области на фронт ушли 250 тысяч человек, практически каждый второй не вернулся. В тылу победу ковали женщины, дети, старики. И они выстояли.

По его мнению, не все усвоили урок, который тогда дали нам наши предки. Сейчас Россия вновь борется с нацизмом. Воины-сибиряки в зоне проведения СВО отстаивают наше право на независимость. Несмотря на все трудности Александр Моор уверен, что мы со всем справимся.

В России 22 июня является Днем памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Поэтому по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам героев, зажигаются свечи и звучит минута молчания в память о героях ВОВ.