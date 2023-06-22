Воздух в Тюмени станет опасен для жителей

В Тюмени объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности: с 20:00 23 июня по 02:00 24 июня в городе будет наблюдаться накопление вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Объявляются НМУ первой степени опасности. В период с 20:00 23 июня до 02:00 24 июня на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщают синоптики.
Подобная ситуация опасна для аллергиков и людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Чтобы не ухудшить свое самочувствие, гражданам в подобных условиях рекомендуют не открывать окна в помещениях и воздержаться от долгого нахождения на улице.
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