Пострадавшим при весенних пожарах жителям курганского села Юлдус купили автомобиль Honda Elysion. Его стоимость оценивается в один миллион рублей. Машину на территорию пригнал мусульманский блогер Расул Тавдиряков.
«Для села Юлдус Курганской области фондом „Караван Добра“ при поддержке фонда „Капелька“ и джамагата села Усады был приобретен автомобиль Honda Elysion за один ммиллион рублей. Аллах да примет наши и ваши благие деяния и воздаст за них своей милостью и прощением», — написано в группе «Фонд Караван Добра» в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном видео говорится, что машину будут использовать для нужд погорельцев территории.
Весной в масштабных пожарах было уничтожено более пяти тысяч жилых домов и сооружений. Село Юлдус попало в перечень наиболее пострадавших населенных пунктов. Часть местных жителей разместили в общежитии шадринского колледжа, сообщал глава Шадринска Антон Мокан.
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