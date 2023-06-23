Жителям сгоревшего курганского села Юлдус купили Honda Elysion за один млн рублей. Видео

24 июня 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Село входит в число территорий региона, наиболее пострадавших в весенних пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Пострадавшим при весенних пожарах жителям курганского села Юлдус купили автомобиль Honda Elysion. Его стоимость оценивается в один миллион рублей. Машину на территорию пригнал мусульманский блогер Расул Тавдиряков. «Для села Юлдус Курганской области фондом „Караван Добра“ при поддержке фонда „Капелька“ и джамагата села Усады был приобретен автомобиль Honda Elysion за один ммиллион рублей. Аллах да примет наши и ваши благие деяния и воздаст за них своей милостью и прощением», — написано в группе «Фонд Караван Добра» в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном видео говорится, что машину будут использовать для нужд погорельцев территории. Весной в масштабных пожарах было уничтожено более пяти тысяч жилых домов и сооружений. Село Юлдус попало в перечень наиболее пострадавших населенных пунктов. Часть местных жителей разместили в общежитии шадринского колледжа, сообщал глава Шадринска Антон Мокан.

Пострадавшим при весенних пожарах жителям курганского села Юлдус купили автомобиль Honda Elysion. Его стоимость оценивается в один миллион рублей. Машину на территорию пригнал мусульманский блогер Расул Тавдиряков. «Для села Юлдус Курганской области фондом „Караван Добра“ при поддержке фонда „Капелька“ и джамагата села Усады был приобретен автомобиль Honda Elysion за один ммиллион рублей. Аллах да примет наши и ваши благие деяния и воздаст за них своей милостью и прощением», — написано в группе «Фонд Караван Добра» в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном видео говорится, что машину будут использовать для нужд погорельцев территории. Весной в масштабных пожарах было уничтожено более пяти тысяч жилых домов и сооружений. Село Юлдус попало в перечень наиболее пострадавших населенных пунктов. Часть местных жителей разместили в общежитии шадринского колледжа, сообщал глава Шадринска Антон Мокан.