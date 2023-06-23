23 июня 2023
22 июня 2023

Жителям сгоревшего курганского села Юлдус купили Honda Elysion за один млн рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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М. Чаусово. Последствия пожара. Курган, последствия пожара, малое чаусово
Село входит в число территорий региона, наиболее пострадавших в весенних пожарах Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Пострадавшим при весенних пожарах жителям курганского села Юлдус купили автомобиль Honda Elysion. Его стоимость оценивается в один миллион рублей. Машину на территорию пригнал мусульманский блогер Расул Тавдиряков.

«Для села Юлдус Курганской области фондом „Караван Добра“ при поддержке фонда „Капелька“ и джамагата села Усады был приобретен автомобиль Honda Elysion за один ммиллион рублей. Аллах да примет наши и ваши благие деяния и воздаст за них своей милостью и прощением», — написано в группе «Фонд Караван Добра» в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном видео говорится, что машину будут использовать для нужд погорельцев территории.

Весной в масштабных пожарах было уничтожено более пяти тысяч жилых домов и сооружений. Село Юлдус попало в перечень наиболее пострадавших населенных пунктов. Часть местных жителей разместили в общежитии шадринского колледжа, сообщал глава Шадринска Антон Мокан.

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Пострадавшим при весенних пожарах жителям курганского села Юлдус купили автомобиль Honda Elysion. Его стоимость оценивается в один миллион рублей. Машину на территорию пригнал мусульманский блогер Расул Тавдиряков. «Для села Юлдус Курганской области фондом „Караван Добра“ при поддержке фонда „Капелька“ и джамагата села Усады был приобретен автомобиль Honda Elysion за один ммиллион рублей. Аллах да примет наши и ваши благие деяния и воздаст за них своей милостью и прощением», — написано в группе «Фонд Караван Добра» в соцсети «ВКонтакте». В опубликованном видео говорится, что машину будут использовать для нужд погорельцев территории. Весной в масштабных пожарах было уничтожено более пяти тысяч жилых домов и сооружений. Село Юлдус попало в перечень наиболее пострадавших населенных пунктов. Часть местных жителей разместили в общежитии шадринского колледжа, сообщал глава Шадринска Антон Мокан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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