Жителей села Юлдус, пострадавших от ЧС, разместят в общежитии шадринского колледжа Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жителей села Юлдус Курганской области, которое сильно пострадало в майском пожаре, разместят в общежитии шадринского колледжа. Сейчас в здании идет ремонт, сообщил глава Шадринска Антон Мокан. Видео с его комментарием опубликовано в официальной группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«В Шадринске выделены средства на ремонт общежитии политехнического колледжа. Будет 22 комнаты на двух этажах. Это позволит разместить 60 человек из села Юлдус. Временное жилье им предоставят на время строительства домов либо для подбора жилья», — заявил Мокан. Для этого погорельцам необходимо обратиться в администрацию Шадринского округа. Сейчас в общежитии находятся шесть человек.

Глава Кургана Елена Ситникова также заявила, что несколько семей получили отремонтированные помещения в маневренном жилье. Погорельцы, которые нуждаются в жилье, могут разместиться в стационарных учреждениях социальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил о завершении выдачи сертификатов пострадавшим в пожарах и пообещал помочь погорельцам, которые имеют проблемы с документами на дома. Со всеми подобными случаями будет разбираться специальная комиссия. Также глава региона сообщил о новых выплатах для погорельцев.

Весной в масштабных пожарах сгорело более пяти тысяч жилых домов и строений. В огне погибли свыше 20 человек. Больше всего из населенных пунктов пострадали микрорайон Смолино Кургана и село Юлдус Шадринского округа.