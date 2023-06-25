В Тюмени на неделю закроют проезд на одной из улиц. Карта

26 июня 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Перекрытие дороги продлится неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за ремонта тепловых сетей на улице Казачьи Луга в Тюмени на неделю перекроют проезд в районе одного из домов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге улицы Казачьи Луга, в районе дома по Домостроителей, 26/3. Период перекрытия — с 4 по 11 июля», — сообщили в мэрии Тюмени. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок по улицам Вересковой и Лесопарковой. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени до 7 июля перекроют улицу Максима Горького. Скрин: администрация Тюмени

Из-за ремонта тепловых сетей на улице Казачьи Луга в Тюмени на неделю перекроют проезд в районе одного из домов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге улицы Казачьи Луга, в районе дома по Домостроителей, 26/3. Период перекрытия — с 4 по 11 июля», — сообщили в мэрии Тюмени. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок по улицам Вересковой и Лесопарковой. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени до 7 июля перекроют улицу Максима Горького.