Тюменский избирком не пустил оппозицию в УИКи протестных поселений

Тюменским коммунистам отказали в регистрации членов УИК в Ишимском и Казанском районах

27 июня 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Тюменским коммунистам отказали в регистрации членов участковых избиркомов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский избирком не пустил оппозицию в состав участковых избирательных комиссий в протестных муниципалитетах. Местным коммунистам заблокировали членство в ряде УИКов Ишимского и Казанского районов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «В Ишимском районе удалось зарегистрировать восемь человек из поданных 28. В Казанском — 27 из 33. Обосновывали низким уровнем компетентности партийцев. Основные претензии у партии, конечно, к территориальным избирательным комиссиям. В реготделении ситуацию оценивают как патовую», — поделился источник агентства. Первый секретарь обкома Тамара Казанцева подала жалобу в избирательную комиссию Тюменской области. Ее оставили без удовлетворения. По данным агентства, последняя надежда в КПРФ остается на наблюдателей и доверенных лиц, которые будут работать в участках в единый день голосования. Члены участковых избирательных комиссий избираются сроком на пять лет. В скором времени они будут работать на выборах губернатора Тюменской области. От КПРФ за кресло главы региона поборется депутат Тюменской облдумы Иван Левченко.

Тюменский избирком не пустил оппозицию в состав участковых избирательных комиссий в протестных муниципалитетах. Местным коммунистам заблокировали членство в ряде УИКов Ишимского и Казанского районов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «В Ишимском районе удалось зарегистрировать восемь человек из поданных 28. В Казанском — 27 из 33. Обосновывали низким уровнем компетентности партийцев. Основные претензии у партии, конечно, к территориальным избирательным комиссиям. В реготделении ситуацию оценивают как патовую», — поделился источник агентства. Первый секретарь обкома Тамара Казанцева подала жалобу в избирательную комиссию Тюменской области. Ее оставили без удовлетворения. По данным агентства, последняя надежда в КПРФ остается на наблюдателей и доверенных лиц, которые будут работать в участках в единый день голосования. Члены участковых избирательных комиссий избираются сроком на пять лет. В скором времени они будут работать на выборах губернатора Тюменской области. От КПРФ за кресло главы региона поборется депутат Тюменской облдумы Иван Левченко.