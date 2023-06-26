26 июня 2023

Тюменский избирком не пустил оппозицию в УИКи протестных поселений

Тюменским коммунистам отказали в регистрации членов УИК в Ишимском и Казанском районах
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским коммунистам отказали в регистрации членов участковых избиркомов Фото:

Тюменский избирком не пустил оппозицию в состав участковых избирательных комиссий в протестных муниципалитетах. Местным коммунистам заблокировали членство в ряде УИКов Ишимского и Казанского районов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«В Ишимском районе удалось зарегистрировать восемь человек из поданных 28. В Казанском — 27 из 33. Обосновывали низким уровнем компетентности партийцев. Основные претензии у партии, конечно, к территориальным избирательным комиссиям. В реготделении ситуацию оценивают как патовую», — поделился источник агентства.

Первый секретарь обкома Тамара Казанцева подала жалобу в избирательную комиссию Тюменской области. Ее оставили без удовлетворения. По данным агентства, последняя надежда в КПРФ остается на наблюдателей и доверенных лиц, которые будут работать в участках в единый день голосования.

Члены участковых избирательных комиссий избираются сроком на пять лет. В скором времени они будут работать на выборах губернатора Тюменской области. От КПРФ за кресло главы региона поборется депутат Тюменской облдумы Иван Левченко.

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Тюменский избирком не пустил оппозицию в состав участковых избирательных комиссий в протестных муниципалитетах. Местным коммунистам заблокировали членство в ряде УИКов Ишимского и Казанского районов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «В Ишимском районе удалось зарегистрировать восемь человек из поданных 28. В Казанском — 27 из 33. Обосновывали низким уровнем компетентности партийцев. Основные претензии у партии, конечно, к территориальным избирательным комиссиям. В реготделении ситуацию оценивают как патовую», — поделился источник агентства. Первый секретарь обкома Тамара Казанцева подала жалобу в избирательную комиссию Тюменской области. Ее оставили без удовлетворения. По данным агентства, последняя надежда в КПРФ остается на наблюдателей и доверенных лиц, которые будут работать в участках в единый день голосования. Члены участковых избирательных комиссий избираются сроком на пять лет. В скором времени они будут работать на выборах губернатора Тюменской области. От КПРФ за кресло главы региона поборется депутат Тюменской облдумы Иван Левченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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