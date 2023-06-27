В Тюмени владельцы авто премиум-класса налаживают частный импорт с Грузией

В Тюмени из-за дефицита деталей для Mercedes водители вынуждены закупать запчасти в Грузии

28 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Чтобы получить необходимые запчасти автовладельцы обращаются к частникам в Грузии и Армении Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени владельцы автомобилей марки Mercedes-Benz не могут получить необходимые запчасти даже под заказ, из-за чего вынуждены налаживать частный параллельный импорт с Грузией. Об этом URA.RU рассказали несколько автолюбителей. «Из-за позиции компании Mercedes по отношению к России невозможно заказать необходимые запчасти за приемлемую цену. Консультанты крупнейших магазинов предупреждают, что стоить детали будут дороже, чем обычно, и даже по предоплате велика вероятность, что в поставке откажут. Поэтому приходится искать самим. В Белоруссии ситуация аналогичная, выходом стала Грузия», — рассказал URA.RU тюменец, владелец Mercedes-Benz CLA 200. По словам мужчины, о поставках необходимых деталей владельцы авто договариваются с частными лицами. И даже с учетом пересылки траты получаются меньше. Информацию в разговоре с URA.RU подтвердили еще несколько владельцев авто немецкой марки. Они также добавили, что еще одним каналом поставки запчастей в Тюмень может стать Армения. URA.RU обратилось в один из крупных центров продажи и сервиса Mercedes-Benz в областной столице, однако получить оперативный комментарий не удалось. В компанию направлен запрос, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, Mercedes приняла решение уйти с российского рынка и продать свои доли в российских дочерних компаниях после начала спецоперации РФ на Украине. Позиция России по демилитаризации и денацификации соседнего государства привела к санкциям со стороны стран Европы и ряда крупных зарубежных компаний, направленных не только против государства, но, и во многом, против рядовых граждан. Как сообщали СМИ, в апреле 2023 года Mercedes завершил сделку, передав свои активы группе компаний «Автодом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени владельцы автомобилей марки Mercedes-Benz не могут получить необходимые запчасти даже под заказ, из-за чего вынуждены налаживать частный параллельный импорт с Грузией. Об этом URA.RU рассказали несколько автолюбителей. «Из-за позиции компании Mercedes по отношению к России невозможно заказать необходимые запчасти за приемлемую цену. Консультанты крупнейших магазинов предупреждают, что стоить детали будут дороже, чем обычно, и даже по предоплате велика вероятность, что в поставке откажут. Поэтому приходится искать самим. В Белоруссии ситуация аналогичная, выходом стала Грузия», — рассказал URA.RU тюменец, владелец Mercedes-Benz CLA 200. По словам мужчины, о поставках необходимых деталей владельцы авто договариваются с частными лицами. И даже с учетом пересылки траты получаются меньше. Информацию в разговоре с URA.RU подтвердили еще несколько владельцев авто немецкой марки. Они также добавили, что еще одним каналом поставки запчастей в Тюмень может стать Армения. URA.RU обратилось в один из крупных центров продажи и сервиса Mercedes-Benz в областной столице, однако получить оперативный комментарий не удалось. В компанию направлен запрос, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, Mercedes приняла решение уйти с российского рынка и продать свои доли в российских дочерних компаниях после начала спецоперации РФ на Украине. Позиция России по демилитаризации и денацификации соседнего государства привела к санкциям со стороны стран Европы и ряда крупных зарубежных компаний, направленных не только против государства, но, и во многом, против рядовых граждан. Как сообщали СМИ, в апреле 2023 года Mercedes завершил сделку, передав свои активы группе компаний «Автодом».