28 июня 2023

Герои СВО из ЯНАО получат бесплатную землю на строительство домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, фундамент, место под застройку, земля, кетовский район
Героям СВО будут выдавать землю под строительство Фото:

Участники спецоперации из ЯНАО, которые удостоены звания Героев России или награждены орденами за заслуги, получат бесплатную землю под строительство. Закон принят сегодня на внеочередном заседании ямальского парламента, сказано на сайте окружного Заксобрания.

«Право на внеочередное получение бесплатного земельного участка распространяется на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Эта мера распространяется на семьи бойцов-героев, погибших (умерших) во время СВО», — уточнили парламентарии.

Участники спецоперации смогут получить землю в населенных пунктах, где они зарегистрированы. Также можно выбрать участок по месту пребывания на территории региона на день завершения своего участия в СВО. Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Ямале для участников спецоперации и их семей увеличили выплату на газификацию. Размер льготы увеличили до 300 тысяч рублей.

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Участники спецоперации из ЯНАО, которые удостоены звания Героев России или награждены орденами за заслуги, получат бесплатную землю под строительство. Закон принят сегодня на внеочередном заседании ямальского парламента, сказано на сайте окружного Заксобрания. «Право на внеочередное получение бесплатного земельного участка распространяется на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Эта мера распространяется на семьи бойцов-героев, погибших (умерших) во время СВО», — уточнили парламентарии. Участники спецоперации смогут получить землю в населенных пунктах, где они зарегистрированы. Также можно выбрать участок по месту пребывания на территории региона на день завершения своего участия в СВО. Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что на Ямале для участников спецоперации и их семей увеличили выплату на газификацию. Размер льготы увеличили до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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