28 июня 2023

В Тюменской области закрыли детскую воспитательную колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Детская воспитательная колония в поселке Винзили Тюменского района была расформирована Фото:

В поселке Винзили Тюменского района (Тюменская область) закрыли детскую воспитательную колонию. Об этом во время заседания Тюменской областной думы заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Во время своего выступления Степанов сообщил, что в колонии содержались подростки из ХМАО и Курганской области. Они будут отбывать наказание в других исправительных учреждениях. В том числе, на территории Свердловской области.

Ранее агентство писало о том, что во время заседания депутаты Тюменской областной думы упразднили деревню Резанова Викуловского района. В населенном пункте не осталось жителей и домов.

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В поселке Винзили Тюменского района (Тюменская область) закрыли детскую воспитательную колонию. Об этом во время заседания Тюменской областной думы заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов. Во время своего выступления Степанов сообщил, что в колонии содержались подростки из ХМАО и Курганской области. Они будут отбывать наказание в других исправительных учреждениях. В том числе, на территории Свердловской области. Ранее агентство писало о том, что во время заседания депутаты Тюменской областной думы упразднили деревню Резанова Викуловского района. В населенном пункте не осталось жителей и домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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