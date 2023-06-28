В Тюменской области закрыли детскую воспитательную колонию

Детская воспитательная колония в поселке Винзили Тюменского района была расформирована
В поселке Винзили Тюменского района (Тюменская область) закрыли детскую воспитательную колонию. Об этом во время заседания Тюменской областной думы заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Во время своего выступления Степанов сообщил, что в колонии содержались подростки из ХМАО и Курганской области. Они будут отбывать наказание в других исправительных учреждениях. В том числе, на территории Свердловской области.
Ранее агентство писало о том, что во время заседания депутаты Тюменской областной думы упразднили деревню Резанова Викуловского района. В населенном пункте не осталось жителей и домов.
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