В Тюменской области продают восточные сладости с червями. Фото

30 июня 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Червей можно встретить в фруктово-ореховых миксах, семенах чиа и орехах в шоколадной глазури Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) в ТЦ «Мечта» в киоске с восточными сладостями продают продукцию с червями. Об этом URA.RU сообщили жители, которые покупали сладости в этом магазине. По их словам, червей можно встретить в фруктово-ореховых миксах, семенах чиа и орехах в шоколадной глазури. «Купила по 680 рублей за килограмм кешью в шоколаде. Еду в машине, думаю, попробую. Смотрю, все серединки ножом подковыряны (видимо не все продавец выковыряла), пригляделась, а там живность. Продавец знала, но продавала. Раз несколько сортов, кто разглядит? Съедят, никуда не денутся», — рассказала жительница Ишима анонимно в группе «Ишим пере подслушано» в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом URA.RU другие жители отметили, что живность в продукции магазина встречается часто. «Это была чья-то личинка, покупала орехи в середине мая. В Роспотребнадзор не обращалась», — сообщила агентству Екатерина Кудина. «Купили недавно там же фруктово-ореховый микс. Там были черви. Заметили, к сожалению, только когда приехали домой. Живем за городом, поэтому обратно не поехали», — рассказала Анастасия Саражин. Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Ишиме (Тюменская область) в ТЦ «Мечта» в киоске с восточными сладостями продают продукцию с червями. Об этом URA.RU сообщили жители, которые покупали сладости в этом магазине. По их словам, червей можно встретить в фруктово-ореховых миксах, семенах чиа и орехах в шоколадной глазури. «Купила по 680 рублей за килограмм кешью в шоколаде. Еду в машине, думаю, попробую. Смотрю, все серединки ножом подковыряны (видимо не все продавец выковыряла), пригляделась, а там живность. Продавец знала, но продавала. Раз несколько сортов, кто разглядит? Съедят, никуда не денутся», — рассказала жительница Ишима анонимно в группе «Ишим пере подслушано» в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом URA.RU другие жители отметили, что живность в продукции магазина встречается часто. «Это была чья-то личинка, покупала орехи в середине мая. В Роспотребнадзор не обращалась», — сообщила агентству Екатерина Кудина. «Купили недавно там же фруктово-ореховый микс. Там были черви. Заметили, к сожалению, только когда приехали домой. Живем за городом, поэтому обратно не поехали», — рассказала Анастасия Саражин. Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ ожидается.