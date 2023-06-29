В Тюмени составили портрет женщины, желающей сделать аборт

В Тюменской области средний возраст беременных, желающих сделать аборт, составил 33 года

30 июня 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

92% решившихся на аборт женщин делают выбор по собственному желанию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области составили усредненный портрет беременной женщины, желающей сделать аборт: ей 33 года и у нее есть муж. Такие данные приводятся в региональной программе по повышению рождаемости. «По данным медорганизаций Тюменской области сформирован портрет беременной женщины, обратившейся к врачам с целью проведения процедуры прерывания беременности. Ее средний возраст составляет 33 года, она находится в зарегистрированном браке, проживает в городе, трудоустроена и имеет как минимум одного ребенка», — говорится в региональной программе. В 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины отмечали, что это решение они приняли сами. 93% из них приходили к врачам до момента, когда беременность составляла 12 недель (крайний срок проведения процедуры прерывания беременности по собственному желанию женщины, без иных причин, в том числе, медицинских). Среди факторов, по которым они приняли решение прервать беременность, 59,3% женщин отмечали экономические причины. Социальные обстоятельства составили 23,9%, психологические — 16,8%. Как ранее писало URA.RU, тюменки отказываются рожать детей без новых мер поддержки от властей. 76,9% женщин и 69,5% мужчин, проживающих в Тюменской области, не рассматривают возможность рождения ребенка в ближайшие несколько лет без дополнительной помощи от государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области составили усредненный портрет беременной женщины, желающей сделать аборт: ей 33 года и у нее есть муж. Такие данные приводятся в региональной программе по повышению рождаемости. «По данным медорганизаций Тюменской области сформирован портрет беременной женщины, обратившейся к врачам с целью проведения процедуры прерывания беременности. Ее средний возраст составляет 33 года, она находится в зарегистрированном браке, проживает в городе, трудоустроена и имеет как минимум одного ребенка», — говорится в региональной программе. В 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины отмечали, что это решение они приняли сами. 93% из них приходили к врачам до момента, когда беременность составляла 12 недель (крайний срок проведения процедуры прерывания беременности по собственному желанию женщины, без иных причин, в том числе, медицинских). Среди факторов, по которым они приняли решение прервать беременность, 59,3% женщин отмечали экономические причины. Социальные обстоятельства составили 23,9%, психологические — 16,8%. Как ранее писало URA.RU, тюменки отказываются рожать детей без новых мер поддержки от властей. 76,9% женщин и 69,5% мужчин, проживающих в Тюменской области, не рассматривают возможность рождения ребенка в ближайшие несколько лет без дополнительной помощи от государства.